路邊停車格消失惹民怨 潮州鎮公所電話接不完
2019-10-25 20:54
聯合報 記者江國豪
／屏東即時報導
停車格怎麼消失了？屏東縣潮州鎮人口超過5萬餘人，是僅次於屏東市的第2大人口集中區，每逢假日遊客湧進，停車位更是一位難求，潮州鎮公所已爭取前瞻計畫，將建設「潮州聯合辦公大樓停車場」及「潮州鎮第一停車場公有停車場」，解決民眾停車需求。不過，2處立體停車場尚未動工，居民日前卻發現，中山路上路邊停車格突然被塗銷，氣得打電話進鎮公所問個究竟。權責單位屏縣府交通旅遊處澄清，是為辦理潮州鎮周邊道路停車收費管理業務，會勘後決議先予塗銷，目前正重新規劃中。
交旅處副處長倪國均表示，縣府推動屏東市、潮州鎮、東港鎮、恆春鎮及觀光景點(區)周邊道路停車收費管理業務；目前公告收費路段主要集中於屏東市，另尚有東港鎮光復路段，潮州鎮、恆春鎮等部分路段也將納停車收費管理。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
而潮州鎮中山路早期公路總局第三區養護工程處，有劃設數十格停車格，因未納入收費管理，且格位間無紅黃線相連，造成整個路段皆可長期停車占用，於9月26日經會勘後，決議先予塗銷。待整體規劃完成並劃設標線後，將公告納入收費管理，目前停車格委由廠商評估規劃中，初步規劃成果後將邀集潮州鎮公所討論確認，會盡速重新畫設格線。
留言