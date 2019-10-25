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海洋事務研討會金大登場 盼協助兩岸海域保育

2019-10-25 20:44聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

如何妥善規劃海洋事務策略及管理是一門嚴肅的課題。金大今起舉辦一場為期2天的「海洋事務政策與管理研討會」，會中邀請兩岸知名學者專家，針對金廈海域環境、海洋等重要議題，發表專題論文，希望透過兩岸交流提出有利於海洋事務之管理策略，並持續金門地區海洋相關領域發展。

金大校長陳建民指出，聯合國海洋法公約於1994年正式生效後，海洋權益便成為國際關注與競爭之焦點。世界各國愈來愈重視海洋資源、漁權、航權、海洋礁層及領土主權等議題，積極推動海洋相關各項事務。台灣海岸線長達 1700 多公里，藍色國土浩瀚廣闊，亟需海洋法政相關專業人才投入，以強化國家因應國際海洋議題時的能量。研討會以「海洋事務政策與管理」為主題，就金廈海域環境與海洋教育、海洋資源保護、海洋產業、海洋汙染防治與執法等四大議題進行研討，共同關注海洋事務的發展，透過集思廣義，將可提供政府研擬或調整相關政策之參考。

主辦單位金大海洋與邊境管理系指出，此次會議邀請台灣高雄科技大學、成功大學、臺灣海洋大學、中山大學、中央警察大學、大陸廈門大學及金門縣政府、漁會等單位，共計7校23位兩岸知名官學界之專家學者和產業代表200人聚焦討論；與會的學者專家共同就海洋商務管理、金廈海域海洋廢棄物、漁業資源評估、兩岸南海環境保護、人工魚礁現況、金門海洋資源與管理策略、小三通海運產業發展、兩岸海洋事務合作芻議、海域使用管理與執法探討，並探討無人機為中心之科技執法研究、氣球於海污與海域執法之應用等海事相關領域論文20篇及2場專題演講。

金大海洋與邊境管理系主任高瑞新表示，金廈海域常發生兩岸需共同協力完成，如救生救難、海洋污染、小三通等共同議題，藉由兩岸學術交流討論，除可為海洋事務獻策，進而也為金門地區帶來環境保護、產業的永續發展。

由金大海邊系主辦的「海洋事務政策與管理研討會」，吸引兩岸產官學各界人士等約200...
由金大海邊系主辦的「海洋事務政策與管理研討會」，吸引兩岸產官學各界人士等約200人聚焦討論。圖／金大提供
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金大今起舉辦「海洋事務政策與管理研討會」，會中邀請兩岸知名學者專家，針對金廈海域...
金大今起舉辦「海洋事務政策與管理研討會」，會中邀請兩岸知名學者專家，針對金廈海域環境、海洋等重要議題，發表專題論文。圖／金大提供
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