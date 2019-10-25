芒硝汙染杉林區內寮溪 環保局開罰

2019-10-25 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



高市環保局今天上午接獲民眾檢舉，杉林區內寮溪上游有汙染情事。稽查人員趕到現場，發現河段呈綠色汙染，一名男子在內寮溪清洗裝有集魚粉及芒硝等物質的容器。環保局表示，芒硝雖非有毒物質，但仍會汙染水質，因杉林區內寮溪位於高屏溪上游，屬水汙染管制區，此行為已違反水汙法第30條，將可處新台幣3萬至300萬元罰鍰。

稽查人員在現場已採集水樣分析，等水質分析報告後，續依水汙法相關規定進行裁處。並通報水公司，加強水質檢測。

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環保局環境稽查科表示，環保局平時除針對較高汙染事業加強稽查外，對於偏遠山區也都有安排稽查人員進行巡查。今天接獲陳情後迅速到達現場，立即查獲河川污染行為。因杉林區內寮溪屬高屏溪上游水汙染管制區，水質良好，而行為人使用集魚粉及芒硝作為魚飼料後，將洗滌容器廢水排入河川導致變成翡翠綠，造成明顯汙染。