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拉阿魯哇族為何分居桃源、那瑪夏 遷徙路線大公開

2019-10-25 19:16聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄拉阿魯哇族正名滿5年，全體族人僅4百多人，多數居住在桃源區、少數住在那瑪夏區，族人分居兩地。「拉阿魯哇族的家、部落與移動」特展今天開幕，族人合力製作傳統家屋與部落地圖模型，地圖標記早年從桃源遷移至那瑪夏的歷史足跡，特展串起兩地族人情誼。

拉阿魯哇與卡那卡那富族原屬鄒族，2014年正名成功，分屬原住民族第15族與第16族。其中拉阿魯哇族多數居住在桃源區高中與桃源兩部落，少數住在那瑪夏區，因受層層高山阻隔，兩地族人交流不易。

那瑪夏區圖書分館與文物館合併，籌備多時的「拉阿魯哇族的家、部落與移動」特展今天開幕，那瑪夏與桃源兩地族人用傳統儀式替特展祈福。此次特展包含前置作業的研習課程，並由桃源與那瑪夏兩地族人與圖書館館員接力手作，花一個月時間完成部落地圖與傳統家屋建造，講述拉阿魯哇族的遷移故事、家屋與家的意義。

圖書館長杜秋蘭指出，八成拉阿魯哇族人住在桃源，二成分布在那瑪夏，那瑪夏族人來自桃源，研習營邀請族中耆老講述歷史，透過學習、體驗與共作的模式，促進桃源、那瑪夏兩地族人交流。透過口述歷史得知，族人從桃源穿越南沙魯山徑抵達那瑪夏定居，工作坊成員標記出遷徙路線，也釐清歷史脈絡，最後成功製作出部落地圖。

那瑪夏圖書館表示，特展自今天起展至109年4月26日，周一至周日天天開館不休息，不過遊客若需要導覽解說，須事前來電預約。

「拉阿魯哇族的家、部落與移動」今天在那瑪夏圖書館開幕，展至109年4月26日止，...
「拉阿魯哇族的家、部落與移動」今天在那瑪夏圖書館開幕，展至109年4月26日止，周一至周日天天可入館參觀。記者徐白櫻／翻攝
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「拉阿魯哇族的家、部落與移動」今天開幕，部落地圖模型工程浩大，花費一個月時間才完...
「拉阿魯哇族的家、部落與移動」今天開幕，部落地圖模型工程浩大，花費一個月時間才完成。記者徐白櫻／翻攝
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部落地圖模型工程浩大，模型中標記部落分布圖與族人遷移路線。記者徐白櫻／翻攝
部落地圖模型工程浩大，模型中標記部落分布圖與族人遷移路線。記者徐白櫻／翻攝
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今天上午舉辦開幕式，那瑪夏與桃源兩地族人用傳統儀式替特展祈福。記者徐白櫻／翻攝
今天上午舉辦開幕式，那瑪夏與桃源兩地族人用傳統儀式替特展祈福。記者徐白櫻／翻攝
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那瑪夏圖書館鄒族

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