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專家在身邊！智慧化監控木瓜園 即時通知防減災

2019-10-25 19:13聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

屏東木瓜為全台種植面積第二大產區，因屬於氣候災害的高風險作物，若遇連續降雨動輒造成大規模損失。為避免天氣改變農田環境，產生災損，高雄區農改場推出智慧化減災對策，以「客製化防災預警系統」分析日射量、濕度、溫度等資訊，提供農友即時預警資訊，系統還能遠端搖控，進行灌溉施肥，彷彿專家隨時就在身邊。

全台木瓜面積2000多公頃，屏東占666公頃，年產值約10億元，農民看天吃飯，即時應變環境變化減災更是相當重要。高雄大樹區李姓果農說，88風災讓2甲地的木瓜園全毀，損失難以估計，留下慘痛印象；而今年初裝設防災預警系統，7、8月間遇上連續降雨，在獲得即時簡訊通知指令下，處置果園的排水、施肥等，損失率僅約1成左右。

高雄區農業改良場長戴順發表示，天氣資料只能預測大地區可能面臨的狀況，但防災預警系統則提供農友果園範圍內的環境變化，像是日射量、濕度、溫度等資料，再透過參數值告知農友適當的防減災措施。

高雄區農業改良場副研究員王仁晃表示，這套智慧系統是桃園區農業改良場等單位研發，高雄農改場把系統應用在木瓜防災減災的監控上，木瓜在連續性降雨時，是否會衰敗，與日照強度和時數、掛果數、樹體強弱有很大關聯，每個果園狀況不同，有客製化的防減災策略與通報系統因應，彷彿改良場的專家隨身在側，一套系統可監控2至4分地的網室，僅需花費4000元。

高雄區農改場推出智慧化減災對策，以「客製化防災預警系統」分析日射量、濕度、溫度等...
高雄區農改場推出智慧化減災對策，以「客製化防災預警系統」分析日射量、濕度、溫度等資訊，提供農友即時預警資訊。記者江國豪／攝影
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今年7、8月間連續降雨，遭成不少木瓜果農損失慘重。記者江國豪／攝影
今年7、8月間連續降雨，遭成不少木瓜果農損失慘重。記者江國豪／攝影
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高雄區農改場推出智慧化減災對策，以「客製化防災預警系統」分析日射量、濕度、溫度等...
高雄區農改場推出智慧化減災對策，以「客製化防災預警系統」分析日射量、濕度、溫度等資訊，提供農友即時預警資訊。記者江國豪／攝影
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高雄區農改場推出智慧化減災對策，以「客製化防災預警系統」分析日射量、濕度、溫度等...
高雄區農改場推出智慧化減災對策，以「客製化防災預警系統」分析日射量、濕度、溫度等資訊，提供農友即時預警資訊。記者江國豪／攝影
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高雄區農改場推出智慧化減災對策，以「客製化防災預警系統」分析日射量、濕度、溫度等...
高雄區農改場推出智慧化減災對策，以「客製化防災預警系統」分析日射量、濕度、溫度等資訊，提供農友即時預警資訊。記者江國豪／攝影
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屏東農改場

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