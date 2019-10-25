專家在身邊！智慧化監控木瓜園 即時通知防減災

2019-10-25 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣即時報導



屏東木瓜為全台種植面積第二大產區，因屬於氣候災害的高風險作物，若遇連續降雨動輒造成大規模損失。為避免天氣改變農田環境，產生災損，高雄區農改場推出智慧化減災對策，以「客製化防災預警系統」分析日射量、濕度、溫度等資訊，提供農友即時預警資訊，系統還能遠端搖控，進行灌溉施肥，彷彿專家隨時就在身邊。

全台木瓜面積2000多公頃，屏東占666公頃，年產值約10億元，農民看天吃飯，即時應變環境變化減災更是相當重要。高雄大樹區李姓果農說，88風災讓2甲地的木瓜園全毀，損失難以估計，留下慘痛印象；而今年初裝設防災預警系統，7、8月間遇上連續降雨，在獲得即時簡訊通知指令下，處置果園的排水、施肥等，損失率僅約1成左右。

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高雄區農業改良場長戴順發表示，天氣資料只能預測大地區可能面臨的狀況，但防災預警系統則提供農友果園範圍內的環境變化，像是日射量、濕度、溫度等資料，再透過參數值告知農友適當的防減災措施。