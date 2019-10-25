恆春破天荒「索票」看劇 半島歌謠祭首日座無虛席

2019-10-25 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



屏東年度民謠音樂盛事「半島歌謠祭」，音樂表演今起一連3天在恆春西門廣場登場，傍晚由金曲獎最佳原住民歌手桑布伊開唱，低沈悠揚的嗓音和自「牛母伴」改編的恆春民謠經典曲目，讓全場人陶醉；接著台南人劇團、斜槓青年創作體和在地民謠傳藝師、學童合作演出「半島風聲 相放伴」舞台劇，首度試辦「索票」看戲並仿羅馬劇場打造500個觀眾席，首日即座無虛席。

由恆春民謠節轉型的「半島歌謠祭」，22至27日在恆春鎮西門廣場、猴洞山連辦6天，包含「民謠大賽」、「半島劇場」、「世界音樂」和「老調新聲」4大主題；今年活動以「阿嬤叫你回來聽歌」為主題，讓在地的民謠傳藝師阿公、阿嬤變明星和會場主角，除了與世界民謠音樂接軌，還與現代音樂巧妙結合。

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「半島歌謠祭」由為期3天的民謠大賽打頭陣，表演活動重頭戲今天登場，由第24屆和第28屆金曲獎最佳原住民語歌手獎得主桑布伊演出，他受邀向滿州民謠傳藝師也是文化部認證的「民謠國寶」張日貴學唱民謠，他挑選母親送出嫁女兒時唱的「牛母伴」，將哀怨曲調重新編曲後吟唱，低沈的嗓音感動所有人，他說：「這些老聲音能夠傳唱多年，既有意義也有生命力」。

家住恆春半島的屏東縣潘孟安晚上專程到場觀賞，他肯定恆春民謠在老中青代代傳唱下，不僅保存傳統特色，也力求跨界創新，並轉型為國際化的藝術節慶，讓在地歌謠與世界接軌，讓這個傳唱百年的半島歌謠文化可以開枝散葉，打造音樂屏東新品牌。

今年首次推出的環境舞台劇「半島風聲 相放伴」，是由恆春在地阿公阿嬤的人生故事改編，邀吳登榮等在地傳藝師與中小學生一起站上舞台彈唱演出，以說唱方式重現月琴精神的世代傳承，素人演員心情緊張又興奮；舞台搭建2層樓高的佈景，有文具店、雜貨店和青草茶小店鋪仿造老街，因與自己的人生經歷相似，阿嬤笑稱：「愈演愈有成就感」。

文化處表示，26、27日表演有大支、神棍樂團和嚴詠能等知名歌手，分別與在地傳藝師和孩童合作，改編及共創恆春半島的民謠；還有滿州民謠協會演出「悠悠古調牛母伴」和「寶川平貴愛在滿州」2齣戲，結合戲劇和傳統滿州民謠等經典曲目，是獨一無二的音樂文化饗宴。