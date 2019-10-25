影／排灣古調結合西班牙曲 驚艷卡列拉斯

2019-10-25 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東即時報導



世界三大男高音之一的卡列拉斯，27日與屏東縣泰武國小古謠傳唱隊，在屏東演藝廳攜手演出。卡列拉斯因得知泰武國小歷經八八風災的重建故事，抵台後今天特別造訪吾拉魯茲部落，這也是他首次在舉行戶外記者會。泰武國小學生以傳統樂舞迎賓，更以排灣古調結合西班牙經典歌曲「Besame Mucho 」，令卡列拉斯相當驚艷。

卡列拉斯說，非常榮幸來到屏東，學生們的舞蹈和歌聲太美好，自己在風災過後僅能帶來微薄的演出，為歷經莫拉克風災努力重建家園的部落居民及學校師生獻上祝福。卡列拉斯聽到相當熟悉的「Besame Mucho 」，也忍不住唱上兩句，並表示希望後天能和孩子們再一同合唱這首歌。

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屏東縣長潘孟安表示，今年是莫拉克風災重建10週年，卡列拉斯因為聽到泰武國小古謠隊的CD，以及泰武國小因受災而遷校在吾拉魯茲永久屋重新出發的故事，對原住民孩童傳唱部落歌謠為之感動，專程來屏東與這群小朋友演出一場充滿生命力的音樂會，結合國際高度與屏東原鄉能量，讓屏東再次登上世界藝術地圖。

原民處長伍麗華在泰武國小擔任校長期間，復興排灣族古謠並打出國際知名度。伍麗華特別代表族人，送上排灣族背心，伍麗華表示，背心上的蝴蝶紋在排灣族，意味著敏捷也代表美好，就如同卡列拉斯的歌聲。期待透過卡列拉斯與泰武國小古謠傳唱隊一同串連，能夠讓排灣族的聲音，傳送至世界各國，讓大家認識屏東、認識排灣族。潘孟安也特別致贈原住民服飾與琉璃珠項鍊，讓卡列拉斯也大讚原住民工藝之美。