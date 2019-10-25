橋頭糖廠五分車玻璃破裂 糖廠請遊客手下留情

2019-10-25 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／即時報導



台糖橋頭糖廠的五分車遭擊破駕駛座玻璃。圖／擷自臉書「台糖公司高雄區處─橋頭糖廠吃喝玩樂趣」 分享 facebook 台糖公司橋頭糖廠陳列的一輛五分車，昨天經糖廠人員發現遭擊破，台糖高雄區處將五分車遭擊碎的照片貼網，留言「碎的不只是糖廠寶貴文化資產」、「還有小編的玻璃心」，希望遊客「手下留情」。

今天台糖橋頭糖廠課長鄭乃綱表示，昨天台糖文化資產人員帶領參觀者，介紹台糖橋頭糖廠，才發現陳列的五分車一面玻璃碎裂。他說，工作人員不能確定是否遭惡意砸破，也懷疑是工作人員割草時，小石頭噴飛，才打破五分車玻璃，已經派員修復。

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據了解，早期糖廠以牛運送甘蔗，直到1907年，橋仔頭糖廠改採鐵道運輸，以小火車運送甘蔗，成為台灣農村特有產業鐵路，小火車因甘蔗專用鐵道的軌距寬僅76.2公分，是標準鐵軌的一半，才稱為「五分車」。自從台糖不再利用五分車輸運甘蔗，將幾列小火車陳列橋頭糖廠，也另有列車使用在觀光用途，往來橋頭糖廠和花卉農園中心，成為觀光小火車。