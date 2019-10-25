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高雄永安濕地部分乾涸 台電：旱季是主因

2019-10-25 18:05中央社 高雄25日電

台電興達火力發電廠旁永安濕地部分乾涸，鳥友憂心影響濕地生態並怪罪台電當地擋水閘門損壞漏水所致；台電則指出，旱季是乾涸主因，閘門破損影響不大，但近日仍將完修。

營建署重要濕地審議委員會下午在高雄市府召開永安濕地保育利用計畫第二次專案小組審查會，聽取各界意見。審查委員上午會同台電、高市府養工處人員前往永安濕地實地勘查，發現台電現場閘門確有破損，台電允諾28日會修補完成。

重要濕地審議委員會表示，永安濕地已公告為地方級濕地受到保護，正進行永安濕地保育利用計畫審查程序，下午會把與會意見帶回作為審查參考，現場不做成任何決議。該計畫通過後可讓有關單位對濕地保育及調查有所依循。

台電認為，高雄已一個多月沒下雨，太陽還很大，濕地淺水區蒸發很快，現場水閘門破損漏水對水位下降影響不大，去年深秋旱季枯水期也有類似情形。台電28日會修好破損閘門，降低對濕地衝擊。

不過，高雄市野鳥學會總幹事林昆海認為，永安濕地並不缺水，深水區積水迄今仍深，依然有水鳥出沒，淺水區正好適合一些短腳水鳥棲息。鳥友在淺水區賞鳥亭方便觀賞黑面琵鷺而對淺水區乾涸多所批評，忽略淺水區短腳水鳥的棲息權，並非當地生態之福。

他表示，永安濕地地主是台電，因不熟悉濕地管理與水鳥生態，現由高市府工務局養工處委託中山大學管理，但中山大學並沒有直接管理濕地權力，他呼籲，高市府與台電速邀生態團體與學者成立生態保育小組進行永安濕地的體檢與維管工作，以利永安濕地永續發展。

台電民國74年至78年間陸續向台鹽購進興達火力發電廠旁上百公頃土地，原要置放煤灰，但一直閒置迄今，其中41.25公頃內政部營建署去年2月公告為永安重要濕地（地方級），一旁78.6公頃規劃興建二期火力發電廠已通過環評，預計明年第二季動工，另9.5公頃則設光電專區。

濕地台電火力發電廠

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