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育兒臨時外出救星 照顧者不再分身乏術

2019-10-25 16:25中央社 高雄25日電

高雄市開辦定點臨托服務，並調整增加例假日托育時段，成為育兒爸媽臨時外出的救星。輔育人員今天表示，想不到反應熱烈，也希望有助於解決年輕夫婦不敢生兒育女的困擾。

繼鳳山定點臨托據點開張後，高雄市社會局因應育兒家庭需求，再委託高雄市輔育人員職業工會於三民區擴點，開設營運第2處定點計時托育服務據點。

社會局承辦人員和輔育人員表示，由於育兒雙薪家庭不少，也有照顧孫兒的阿公阿嬤臨時有事需求，2處定點臨托服務據點反應熱絡，每天可有10多件臨托服務，解決照顧者無法臨時出門的困擾。

臨托據點除了有專業輔育人員協助照顧幼兒，對於接送作業也十分嚴謹安全，鳳山臨托據點服務時間為星期一至星期五，而三民臨托據點服務時間調整增加為星期二至星期六，星期日則擴大服務時間，可採預約制臨托，讓上班族照顧者可喘一口氣。

承辦人員和輔育人員表示，這項臨托服務發想是因應家長因突發事情，必須外出辦事且不宜攜帶幼兒前往，以致無法自行照顧幼兒而產生臨時托育服務需求，首創開辦「定點計時托育服務」。

家裡有6個月以上至未滿6歲兒童的育兒家庭，除了是臨時外出救星，可迅速找到專業保母協助照料幼兒，也能有放假喘息的空間。每名每小時收費新台幣150元，至少2個小時。

輔育人員皆合格登記，並定期接受健康檢查及在職訓練，且托育場地也由專人管理維護，承辦人員和輔育人員請家長放心送托。

托育高雄市健康檢查

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