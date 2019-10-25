親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

東鹼違規遭宜縣府勒令停工 傳內線交易遭搜索

韓國瑜雲林今晚逛夜市行程突喊卡 黨部：安全考量

他們的蓮霧裂果也攻進超商 獲全國產銷班優良獎肯定

2019-10-25 16:19聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

屏東縣南州鄉果樹產銷班第1班，不斷精進生產管理技術，近年導入預冷包裝技術，並採用自動分級包裝設備提高3倍速度，產品分級更明確，又發展裂果截切，攻進高品質要求的超商市場，通過4階段評選的重重考驗，獲108年全國優良農業產銷班殊榮，縣長潘孟安今天前往祝賀，並致贈匾額鼓勵班員持續努力。

南州地區農會總幹事黃俐甄說，南州第1班已經成立23年，班員從中年到年輕農二代都有，持續不斷地在蓮霧產業耕耘，透過產銷班組織運作，品種改良技術也大幅提升，今年有2位班員榮獲2019年全國蓮霧優質管理果園特等獎及頭等獎；此外，在田間的管理的環保意識也相當落實，班員為減少蓮霧園樹枝燃燒所造成的空氣汙染，成立代工班協助樹枝破碎業務，使得屏東縣農業廢棄枝條處理以破碎取代焚燒，成為全國學習榜樣。

縣長潘孟安指出，屏東擁有全國首座地方政府成立的多功能檢驗中心，縣府透過各檢驗平台的整合，加速檢驗效率。透過檢驗，生產者放心供給，消費者更可以安心購買，全面把關人民的健康；此外，因氣候環境劇烈變遷，天然災害發生強度及頻率不斷增加，導致農業生產風險提高，縣府不斷規畫符合在地農民需求的保險，希望農民多加利用。

縣府農業處表示，南州第1班生產管理技術持續不斷精進，導入預冷包裝技術，並採用自動分級包裝設備提高3倍速度，產品分級更明確，又發展裂果截切，供應超商市場，減低了裂果蓮霧造成的損失，使果品通路更加多元；一直配合農政單位各項試驗與政策，是運作相當完整的產銷班，今年參加全國競賽獲此殊榮，實至名歸。

屏東縣南州鄉果樹產銷班第1班獲108年全國優良農業產銷班殊榮，縣長潘孟安（中）今...
屏東縣南州鄉果樹產銷班第1班獲108年全國優良農業產銷班殊榮，縣長潘孟安（中）今天前往祝賀，並致贈匾額鼓勵班員持續努力。圖／屏東縣政府提供
分享
屏東縣南州第1班已經成立23年，班員從中年到年輕農二代都有，持續不斷地在蓮霧產業...
屏東縣南州第1班已經成立23年，班員從中年到年輕農二代都有，持續不斷地在蓮霧產業耕耘，透過產銷班組織運作，品種改良技術也大幅提升。圖／屏東縣政府提供
分享

屏東縣潘孟安農民

相關新聞

「黑琵」現危機！高雄鳥會指永安濕地不缺水 缺維管

2019-10-25 15:59

BOT廠商出走後的大鵬灣 官民聯手拉抬淡季低迷人氣

2019-10-25 15:45

高雄茂林三大祭儀之一 萬山勇士祭26日登場

2019-10-25 12:42

國民黨員至金門縣黨部灑冥紙抗議 新主委揮拳打人

2019-10-25 12:02

上任首日被撒冥紙 國民黨金門主委忍不住揮拳

2019-10-25 11:39

高雄後驛商圈 打造全新網美打卡景點

2019-10-25 11:26

台北不配當天龍國？全台比福利 最爽在這裡

2019-10-25 11:00

高雄維新陸橋10月26日拆除 汽機車怎麼走？

2019-10-25 09:39

讓世界看見馬祖 連江縣入圍全球21大智慧城市

2019-10-25 09:34

烈嶼芋頭季26日登場 精彩芋頭饗宴搶先曝光

2019-10-25 07:14

烈嶼芋頭季26日登場 活動一整天

2019-10-25 00:00

高市自由路、復興路 拚年底連通

2019-10-24 23:29

藍綠各有罩門 林炳坤是變數

2019-10-24 23:17

鳳山大明路坑坑洞洞多 騎車像打「馬力歐」

2019-10-24 23:13

綠議員批路平破功 高市府：目前需改善道路均前朝建設

2019-10-24 22:39

韓拋高山設升旗台 綠嗆藍屏東立委參選人葉壽山表態

2019-10-24 19:54

婦人沒氣喘病卻喘不停 竟與在家燒香拜拜有關

2019-10-24 19:41

國民黨金門主委上演選前換將戲碼 黨員醞釀退黨

2019-10-24 19:35

鋼鐵韓粉集資！全市同步懸掛10大公車候車亭廣告

2019-10-24 16:55

民代批手印星光大道浪費錢 高市府：打造城市品牌形象

2019-10-24 16:32

砸5千萬推水岸自行車道 議員揭雜草叢生圍欄還壞掉

2019-10-24 16:30

沁樂園負責人辭世 澎湖僅存公娼館走入歷史

2019-10-24 12:50

韓國瑜批台南治水人謀不臧 黃偉哲神回：高雄不淹水了嗎

2019-10-24 12:31

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

台東墓地出土驚人發現 祖先頭蓋銅鍋揭露不凡地位

2019-10-25 09:50

翻轉中壢後站！中壢運動公園區段徵收獲審議通過

2019-10-24 18:17

議員問韓國瑜需不需要看醫生 侯友宜低頭憋笑

2019-10-24 17:22

台北不配當天龍國？全台比福利 最爽在這裡

2019-10-25 11:00

上任首日被撒冥紙 國民黨金門主委忍不住揮拳

2019-10-25 11:39

高麗菜4顆50元 開放採收保本

2019-10-24 23:33

國民黨金門主委上演選前換將戲碼 黨員醞釀退黨

2019-10-24 19:35

國道桃竹苗出口匝道 將擴大抓違規

2019-10-24 23:24

嘉義布袋滯洪池變光電板世界 候鳥不見了

2019-10-24 23:09

國民黨員至金門縣黨部灑冥紙抗議 新主委揮拳打人

2019-10-25 12:02

桃園聖保祿醫院擴建蓋新大樓 目標3年後完工

2019-10-25 12:23

徹夜大排長龍竟為骨灰塔！台南麻豆生命紀念館超搶手

2019-10-25 13:59

北捷環狀線第一階段今初勘 晚間公布結果

2019-10-25 11:35

賣了也沒賺 雲林農民開放採收高麗菜每顆10元

2019-10-25 13:36

影／南投副縣長當服務生摔碎酒瓶 阿北變少男尷尬微笑

2019-10-24 22:54

嘉市三期四行程機車 換購電動車最高補助2萬4千元

2019-10-24 18:49

全運會今落幕 台東縣成績亮眼

2019-10-24 16:33

快來！宜蘭秋冬遊1.6億補助很搶手 預計下月中就會用光

2019-10-25 12:20

綠議員批路平破功 高市府：目前需改善道路均前朝建設

2019-10-24 22:39

徐耀昌批同婚「絕子絕孫」徐：說話是重了點 尊重立法

2019-10-24 20:47

11個地區風箏爭奇鬥艷 苗栗市風箏節把天空變繽紛

2019-10-24 17:02

彰化市要蓋火葬場？市長：有興建需求但要再評估

2019-10-24 19:40

台灣自行車登山王挑戰賽 七星潭至武嶺進行交管

2019-10-24 19:35

小朋友最愛！嘉義「德蘭親子餐廳」柿子入菜僅假期有

2019-10-25 09:36

韓拋高山設升旗台 綠嗆藍屏東立委參選人葉壽山表態

2019-10-24 19:54

解開和平島身世之謎 17世紀西班牙「黑衣修士」將再現

2019-10-25 10:51

秋日最美風景 雲林落羽松秘境提早紅了

2019-10-25 13:40

高市自由路、復興路 拚年底連通

2019-10-24 23:29

烈嶼芋頭季26日登場 精彩芋頭饗宴搶先曝光

2019-10-25 07:14

小島大歷史特展 30幅繪圖及解說揭開魅力小島身世

2019-10-24 17:37

砸5千萬推水岸自行車道 議員揭雜草叢生圍欄還壞掉

2019-10-24 16:30

鋼鐵韓粉集資！全市同步懸掛10大公車候車亭廣告

2019-10-24 16:55

婦人沒氣喘病卻喘不停 竟與在家燒香拜拜有關

2019-10-24 19:41

藏人自焚說被要求道歉 柯文哲：用字不精確

2019-10-25 10:59

桃市3家有線電視多元付費 拚明年初上路

2019-10-24 23:30

高雄維新陸橋10月26日拆除 汽機車怎麼走？

2019-10-25 09:39

義一路重鋪完成 林右昌：我趴在馬路上看還滿驕傲的

2019-10-25 14:26

新竹縣政顧問群組遭爆流竄造謠訊息 縣府：深表遺憾

2019-10-25 12:28

關渡節26日登場 水上划舟陸上踩街熱鬧登場

2019-10-25 07:15

嘉市國中小學全面裝設冷氣 定明年夏季前完工

2019-10-24 17:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top