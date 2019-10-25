他們的蓮霧裂果也攻進超商 獲全國產銷班優良獎肯定

2019-10-25 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



屏東縣南州鄉果樹產銷班第1班，不斷精進生產管理技術，近年導入預冷包裝技術，並採用自動分級包裝設備提高3倍速度，產品分級更明確，又發展裂果截切，攻進高品質要求的超商市場，通過4階段評選的重重考驗，獲108年全國優良農業產銷班殊榮，縣長潘孟安今天前往祝賀，並致贈匾額鼓勵班員持續努力。

南州地區農會總幹事黃俐甄說，南州第1班已經成立23年，班員從中年到年輕農二代都有，持續不斷地在蓮霧產業耕耘，透過產銷班組織運作，品種改良技術也大幅提升，今年有2位班員榮獲2019年全國蓮霧優質管理果園特等獎及頭等獎；此外，在田間的管理的環保意識也相當落實，班員為減少蓮霧園樹枝燃燒所造成的空氣汙染，成立代工班協助樹枝破碎業務，使得屏東縣農業廢棄枝條處理以破碎取代焚燒，成為全國學習榜樣。

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縣長潘孟安指出，屏東擁有全國首座地方政府成立的多功能檢驗中心，縣府透過各檢驗平台的整合，加速檢驗效率。透過檢驗，生產者放心供給，消費者更可以安心購買，全面把關人民的健康；此外，因氣候環境劇烈變遷，天然災害發生強度及頻率不斷增加，導致農業生產風險提高，縣府不斷規畫符合在地農民需求的保險，希望農民多加利用。

縣府農業處表示，南州第1班生產管理技術持續不斷精進，導入預冷包裝技術，並採用自動分級包裝設備提高3倍速度，產品分級更明確，又發展裂果截切，供應超商市場，減低了裂果蓮霧造成的損失，使果品通路更加多元；一直配合農政單位各項試驗與政策，是運作相當完整的產銷班，今年參加全國競賽獲此殊榮，實至名歸。