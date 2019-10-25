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「黑琵」現危機！高雄鳥會指永安濕地不缺水 缺維管

2019-10-25 15:59聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

永安濕地是黑面琵鷺度冬棲地，近日水位卻流失嚴重，影響生態。高雄鳥會對此對示，永安...
永安濕地是黑面琵鷺度冬棲地，近日水位卻流失嚴重，影響生態。高雄鳥會對此對示，永安濕地其實不缺水，缺的是專業的水位調控等維護管理機制。圖／「拍鳥俱樂部」黃蜀婷提供
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高雄永安濕地爆發乾涸危機，黑面琵鷺生態岌岌可危，公部門正巧今日排定濕地審查現勘行程，列席的高雄鳥會提醒，永安濕地不缺水，缺的是良好的管理與管理目標，高雄市政府與台電應儘速進行濕地的體檢與後續維護管理工作，才能讓生態永續。

高雄永安濕地水位嚴重下降，危及珍貴的黑面琵鷺等生態，「拍鳥俱樂部」負責人黃蜀婷表示，水位下降，黑面琵鷺的食源（魚）易被鷺科鳥禽啄食，造成無法覓食。除此，往年成千來此度冬的鷸鴴科鳥類及稀有的唐白鷺、魚鷹，彩鷸及大紅鶴，恐都會受影響。

永安濕地現危機，公部門今天正巧排定「永安濕地保育利用計畫第二次專案小組審查會」前往現勘。參與單位包括內政部重要濕地審查小組、台電、國有財產署、高雄市政府、營建署濕地保育小組及城鄉發展署成員。

列席的高雄鳥會總幹事林昆海表示，水位深度會影響棲息的水鳥種類，但只關注黑琵，進而升高水位，其他腿短的水鳥將缺乏覓食與休息的棲地環境，「水位的調控涉到濕地管理的目標，目前濕地缺乏的是生態專業知識和例行的維護管理機制」。

林昆海說，濕地主管機關是高雄市工務局，教育中心委託中山大學，地主是台電，但台電對濕地管理與水鳥生態不熟，「不懂」也「不管」。鳥會建議，高雄市府與台電應儘速成立生態保育小組對濕地進行體檢與後續維管，同時將保育利用計畫範圍擴及興電廠燃氣機組更新範圍區人外的保育用地，以進一步降低電廠燃氣機組興建的衝擊。

濕地台電高雄市

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