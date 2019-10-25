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BOT廠商出走後的大鵬灣 官民聯手拉抬淡季低迷人氣

2019-10-25 15:45聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

屏東大鵬灣國家風景區不因BOT廠商退出而失色，白天除了水上和陸上活動，鵬灣大橋的...
屏東大鵬灣國家風景區不因BOT廠商退出而失色，白天除了水上和陸上活動，鵬灣大橋的美麗夜景和全台唯一的夜間海水光雕噴泉，是視覺一大享受。圖／鵬管處提供
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屏東大鵬灣國家風景區BOT廠商今年初向政府提解約，已進入司法仲裁程序，隨著東方渡假酒店9月底歇業，宣告全面退出；為強化觀光旅遊能量，鵬管處配合觀光局「小鎮漫遊年」活動，即日起至年底舉辦系列活動，大鵬灣觀光產業聯盟也在11月推出「旅遊優惠大富翁」促銷活動，23日「玩冬港‧打鐵之夜」請到人氣團體玖壹壹，盼在冬天淡季帶進旅遊人氣。

「大鵬灣不因BOT廠商退出而失色，賽車場、卡丁車場外，還有很多地方可以遊玩，水上及陸上活動不受影響，周邊飯店民宿更多達80多家！」鵬管處說，合約案正等待仲裁，BOT廠商所指興建環灣道路及高速公路引道、灣域底泥浚渫、灣域內非法設施物排除、設置計畫範圍外廢水截流設施等都已依約完成，進一步將開發BOT區外的濱灣碼頭、帆船基地、小巨蛋等，並針對秋冬旅遊推出多項吸客活動，BOT園區暫停開放，仍提供鵬琉線旅客服務。

鵬管處說，配合觀光局「小鎮漫遊年」和東港獲選為國內30經典小鎮的榮耀及秋冬旅遊擴大補助方案，結合在地民間單位從10月27日起周周舉辦大型活動，包括27日大鵬灣海水長泳嘉年華、11月2日的「環」球繞「灣」─跨海單車挑戰賽、11月16日海洋牧民、11月23日潮玩東港打鐵之夜及12月14日的 LAVA鐵人3項系列賽；白天除了水上和陸上活動，鵬灣大橋的美麗夜景和全台唯一的夜間海水光雕噴泉，是視覺一大享受。

已歇業的BOT廠商集中在大鵬灣東岸，西岸有4家遊湖、1家帆船及1家動力遊憩業者仍在營運，周邊還有伴手禮店和民宿，雖與BOT廠商無關，卻常被誤認為同一企業體，暑假常接到「還有沒有營運」的電話；大鵬灣觀光產業聯盟為切割並拉抬人氣，11月推出「旅遊優惠大富翁」，到持優惠大富翁遊戲券至指定店家消費，累積「食」、「宿」、「購」3種店章，可參加打鐵之夜抽獎，有gogoro電動機車、2人行日本沖繩來回機票及推車伴手禮等大獎。

屏東大鵬灣國家風景區不因BOT廠商退出而失色，包括遊湖在內的水上活動未受影響。圖...
屏東大鵬灣國家風景區不因BOT廠商退出而失色，包括遊湖在內的水上活動未受影響。圖／鵬管處提供
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屏東大鵬灣國家風景區不因BOT廠商退出而失色，白天除了水上和陸上活動，鵬灣大橋的...
屏東大鵬灣國家風景區不因BOT廠商退出而失色，白天除了水上和陸上活動，鵬灣大橋的美麗夜景和三孔橋全台唯一的夜間海水光雕噴泉，是視覺一大享受。圖／鵬管處提供
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BOT大鵬灣東港

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