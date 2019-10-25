高雄茂林三大祭儀之一 萬山勇士祭26日登場

2019-10-25 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



高雄市茂林區有三大魯凱族原住民部落，各自擁有重要祭典，分別為多納黑米祭、萬山勇士祭以及茂林祈雨祭。茂林區公所表示，今年的萬山勇士祭明天在萬山部落的綜合運動場舉辦，報戰功與勇士舞的祭儀在下午才登場，活動從白天延續至夜晚，遊客可上山賞蝶同時體驗原住民祭典文化。

茂林三大部落祭典分散在不同月份，繼4月茂林祈雨祭、7月多納黑米祭之後，萬山勇士祭明天登場，今年由社區舉辦。主辦單位指出，勇士祭（Ta’avalra）祭儀結合體育競賽項目，明天上午是文化課程（窯烤與陷阱製作），祭儀活動從下午兩點開始，晚上則有勇士舞展演與月光下大圍舞。

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