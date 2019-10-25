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國民黨員至金門縣黨部灑冥紙抗議 新主委揮拳打人

2019-10-25 12:02聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

國民黨金門縣黨部新任主委石兆琘今天正式上任，資深黨員李志鴻一早就前往國民黨縣黨部...
國民黨金門縣黨部新任主委石兆琘今天正式上任，資深黨員李志鴻一早就前往國民黨縣黨部撒冥紙表達抗議，引起石兆瑉的不滿，當場對李志鴻揮拳相向，兩人劍拔弩張。記者蔡家蓁／攝影
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國民黨金門縣黨部新任主委石兆琘今天正式上任，國民黨金門縣黨部小組長暨資深黨員李志鴻一早就前往國民黨縣黨部撒冥紙表達抗議，沒想到此舉引起石兆瑉的不滿，當場對李志鴻揮拳相向，李志鴻高喊「主委打人」，雖然稍後石兆瑉立即道歉，但李志鴻表示，已到醫院驗傷，表示一定提告到底。

這起意外衝突事件，發生在今天上午9點多，李志鴻因為不滿石兆瑉接任金門縣黨部主委而到金門縣黨部前廣場撒冥紙，本來在黨部跟幹部開會的石兆瑉聞訊，馬上衝出來找李志鴻理論，並不滿的直喊著「衝三小」，隨即朝李志鴻揮拳。李志鴻也不甘示弱，直接高喊「主委打人，大家都有看到吧」

李志鴻表示，現在是民主時代，他只是在開放空間，表達自己的立場，沒想到竟遭暴力對待，讓他相當錯愕，他說，已經去驗傷，絕對提告到底。 李志鴻說，國民黨怎麼能用一個國民黨叛將、遭黨部停權、有瑕疵的人來擔任主委，對此基層黨員都相當不滿，他今天也隨即辦退黨，並自動自發的清理黨部前冥紙，並隨即到衛福部金門醫院驗傷。

對此，石兆瑉表示，今天是他就任國民黨金門縣黨部主委的第一天，也期待著大家能做更好的相互溝通，來為金門鄉親一起努力，但竟然有不理性的人士，以「撒冥紙」這種極其侮辱，簡直是「觸霉頭」的方式，對縣黨部、對金門做出如此的舉措，讓他當下義憤難耐，因此在情緒上有了過激的反應。

石兆瑉說，他為自己的行為向社會大眾致歉，但他仍強調，金門的民風純樸，大家都是相識相近，期待能理性溝通，互相包容。

國民黨金門資深黨員李志鴻一早就前往國民黨縣黨部撒冥紙表達抗議，現場吸引不少民眾搶...
國民黨金門資深黨員李志鴻一早就前往國民黨縣黨部撒冥紙表達抗議，現場吸引不少民眾搶拍。圖／讀者提供
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國民黨資深黨員李志鴻一早就前往國民黨縣黨部撒冥紙表達抗議，現場吸引不少民眾搶拍。...
國民黨資深黨員李志鴻一早就前往國民黨縣黨部撒冥紙表達抗議，現場吸引不少民眾搶拍。圖／讀者提供
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