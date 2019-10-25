洪恒珠參選立委 卓榮泰：相信蘇院長能解決屏東的問題
2019-10-25 11:30
聯合報 記者黃寅
／台中即時報導
立法院長蘇嘉全妻洪恒珠規畫參選屏東縣第一選區立委，挑戰現任民進黨立委鍾佳濱。民進黨主席卓榮泰上午被問到這個問題時說，鍾佳濱和莊瑞雄應該都是能高票衛冕成功的立委，對於選區上有其他的競爭者票源重疊的，會盡量「化解」另也期待並認為蘇嘉全能有最好的方式、機會和時間去解決屏東的問題。
卓榮泰上午陪同台中市北區、北屯區立委參選人莊競程到北屯市場拜票，當他受訪被問到洪恒珠規畫參選屏東立委問題時做以上答覆。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
他指出，屏東一直是他們認為選情應該單純的地方，屏東兩個選區鍾佳濱和莊瑞雄應該是能順利且能高票衛冕成功的現任立委。
留言