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洪恒珠參選立委 卓榮泰：相信蘇院長能解決屏東的問題

2019-10-25 11:30聯合報 記者黃寅／台中即時報導

立法院長蘇嘉全妻洪恒珠規畫參選屏東縣第一選區立委，挑戰現任民進黨立委鍾佳濱。民進黨主席卓榮泰上午被問到這個問題時說，鍾佳濱和莊瑞雄應該都是能高票衛冕成功的立委，對於選區上有其他的競爭者票源重疊的，會盡量「化解」另也期待並認為蘇嘉全能有最好的方式、機會和時間去解決屏東的問題。

卓榮泰上午陪同台中市北區、北屯區立委參選人莊競程到北屯市場拜票，當他受訪被問到洪恒珠規畫參選屏東立委問題時做以上答覆。

他指出，屏東一直是他們認為選情應該單純的地方，屏東兩個選區鍾佳濱和莊瑞雄應該是能順利且能高票衛冕成功的現任立委。

民進黨主席卓榮泰（中）上午陪同台中市北區、北屯區立委參選人莊競程（左）到北屯市場...
民進黨主席卓榮泰（中）上午陪同台中市北區、北屯區立委參選人莊競程（左）到北屯市場拜票。記者黃寅／攝影
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台中市北區、北屯區立委參選人莊競程（左）到北屯市場拜票時，民眾送上好菜（彩）頭給...
台中市北區、北屯區立委參選人莊競程（左）到北屯市場拜票時，民眾送上好菜（彩）頭給他。記者黃寅／攝影
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民進黨主席卓榮泰（右）上午陪同台中市北區、北屯區立委參選人莊競程（中）到北屯市場...
民進黨主席卓榮泰（右）上午陪同台中市北區、北屯區立委參選人莊競程（中）到北屯市場拜票。記者黃寅／攝影
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屏東縣鍾佳濱莊瑞雄

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