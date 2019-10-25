高雄維新陸橋10月26日拆除 汽機車怎麼走？
2019-10-25 09:39
聯合報 記者謝梅芬
／高雄即時報導
鐵路地下化，高雄市政府陸續拆市區的陸橋，目前先後拆青海、自立，、大順等陸橋，明天凌晨起將拆除維新陸橋，施工期間用路人必須改走澄清路、青年路、中正路及埤北路，北往南可改道走建國路一段，南往北可改道走光復路或光遠路，公車路線（23、橘10、橘16）也併同改道行駛。
高雄市養工處說，為疏導車流，陸橋西側曹公路與文衡路已開闢提供汽機車通行、陸橋東西兩側平面側車道，拆除期間進行管制僅開放鄰近居民通行。
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工務局養工處再次提醒用路人，維新陸橋附近學校、商圈車流量大，可能造成用路人不便，建議市民配合施工單位設置的臨時指標通行，避開施工壅塞路段提前改道。
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