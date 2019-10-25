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讓世界看見馬祖 連江縣入圍全球21大智慧城市

2019-10-25 09:34中央社 馬祖25日電

馬祖獲全球21大智慧城市入圍殊榮。圖為馬祖著名藍眼淚美景。 圖／連江縣政府提供
馬祖獲全球21大智慧城市入圍殊榮。圖為馬祖著名藍眼淚美景。 圖／連江縣政府提供
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讓世界也能看見離島，連江縣（馬祖）獲選國際智慧城巿論壇2019全球前21名入圍智慧城市殊榮，成為繼金門2017年後，台灣第2個入選智慧城市離島縣市。

連江縣長劉增應今天表示，島嶼國際化是施政終極目標，持續開發創造更多在地化加值服務，讓馬祖走向世界，世界走進馬祖。

國際智慧城巿論壇（Intelligent CommunityForum,ICF）於美國時間22日公布全球前21名入圍智慧城市（SMART 21），連江縣首次參加即獲選全球21大智慧城市入圍殊榮，成為繼金門2017年後，台灣第2個入選智慧城市的離島縣市。

連江縣在2018年5月28日成立智慧城市推動委員會，從遠距醫療計畫（PACS系統），公車即時系統、智慧校園系統等，2018年e點通船舶訂位系統、芹壁智慧文化聚落、樂圾通App上路等均開通上線。連江縣政府表示，讓馬祖像藍眼淚一樣在世界發光，成為國際觀光島嶼的新亮點。

馬祖

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