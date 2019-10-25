烈嶼芋頭季10/26登場 精彩芋頭饗宴搶先曝光

2019-10-25 07:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



10月是烈嶼鄉芋頭的盛產季，金門縣烈嶼鄉芋頭季即將於10月26日登場，烈嶼鄉長洪若珊提前預告，今年活動有挖芋體驗、芋頭饗宴、芋頭王選拔、星光芋頭之夜，且配合古寧頭戰役70周年，現場將展示軍方戰甲車等高端武器，邀請民眾和旅客來體會全新軍事氛圍的芋頭季。

烈嶼鄉鄉長洪若珊表示，「烈嶼芋嘸免哺」早已聞名遐邇，意思是烈嶼芋頭香鬆綿，入口即化。她說，要種植出美味的芋頭，需要得天獨厚的地理環境，恰巧烈嶼氣候和地質非常適合種植，再加上乾淨的水和空氣孕育出美味的檳榔心芋，在烈嶼隨處可見芋田自然風貌，配合政府一鄉一特色的政策，已經連續17年舉辦芋頭季活動，成功將烈嶼的芋頭及觀光向外推廣。

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過去芋頭季活動現場都在雙口海濱公園，今年因整修而到改東林複合式體育場，但活動內容不打折，洪若珊表示，活動當日早上除了開幕式活動，另外有千人挖芋體驗，讓報名遊客親自體驗採芋流程，感受芋農的用心及收成的成就，中午芋頭饗宴準備芋頭粥、芋頭麵線、芋頭飯及炸芋頭等美食，現場鄉親及遊客同時品嘗烈嶼芋頭的香、鬆、綿好口感。另有各式小吃園遊攤，達到味覺的滿足，也讓遊客對烈嶼芋頭有更深的認識。

今年芋頭季活動從當天上午9時到晚上9時活動不間斷，白天有挖芋體驗、芋頭饗宴、芋頭王選拔、農夫市集園遊會、親子同樂會，下午的親子同樂會，也適合大人小孩一同參與，「彩繪芋頭」進入色彩的豐富世界，「風箏繪畫DIY」除了可以自己繪製專屬的風箏，還可以立即到空地施放，另有打陀螺及滾鐵圈等民俗體驗活動，增添活動樂趣。

當日活動邀請各式街頭藝人現場表演，有神奇魔術秀、滑稽小丑秀、民俗扯鈴表演，豐富的表演內容，錯過可惜；另外今年特地邀請金防部戰鼓到現場表演，並搭配烈嶼戰地文化展示軍方戰車、甲車、砲車及天頻車等武器，現場更有打卡送好禮活動，包您不虛此行。