綠議員批路平破功 高市府：目前需改善道路均前朝建設
民進黨籍高雄市議員林智鴻今天在高雄市議會質詢時，以「1999」市民服務專線接到「路不平」投訴之後市府派工修路的數字增加，批評高雄市政府的「路平專案」破功。高雄市新聞局長王淺秋表示，這種說法對高雄市政府不公平，派工數增加可能是市民知道投訴有用，也可能是市民希望高雄市的道路品質愈來愈優質。
林智鴻查「1999」市民服務專線投訴後派工的數字，今年到8月止，累計9219件，比去年全年7267件多。他表示，從數據來看，今年「路平」不只成效沒有超越往年，甚至還大幅下滑。
林智鴻並騎機車到民眾向他反映路很不平的鳳山區大明路實測，「證實」這條路短短400公尺，不同單位的人孔蓋、坑洞和補得不平整的補丁就有80多個，騎起機車來像打「瑪莉歐」電玩，蹦蹦跳跳。
他說，工務局提供的年度道路刨鋪面積資料，預計到今年底鋪設262萬6794平方公尺，面積低於「前朝」107年實際鋪設317萬9612平方公尺，此數據也說明高雄市的「路平」破功。
王淺秋表示，議員以投訴路平案件多即指路平做得不好，這對市府不公平，可能是民眾認為投訴「1999」之後，解決問題的機會大了，如果打這個電話是沒有用的，當然就少人會打這個電話。
王說，再者，不能以投訴的量來代表路平的成果是差的；可能更多人看到高雄市政府在做路平，希望高雄的路平做得愈來愈好 、道路愈來愈優質，所以看到別的馬路做好了，也希望自家前面的馬路也做，願意讓高雄更好，所以看到那裡有問題，馬上來告訴市政府。
王淺秋表示，如果投訴的量即代表路平的成果，她以前待過台北市政府，知道台北市的客訴量也非常驚人的；客訴多，不代表這個城市不好，是更多市民希望這個城市愈來愈好。
工務局表示，目前所有需改善的路段都是韓國瑜市長上任前所建設之道路，現在市政府在有限經費下逐步刨鋪改善。鳳山大明路管線單位人手孔蓋過多，經調查是民進黨執政時期舖設道路所遺留，因為當初未要求管線單位所有人手孔蓋下地處理，道路平整品質確實不佳，市府已编列预算著手改善，除危安管線（自來水、消防栓、雨汙水排氣孔蓋），都會一併要求管線單位同時配合下地。
工務局表示，路平是政府最基本的工作，也是必須一直持續進行的工作，今年累計到9月底已完成231萬平方公尺道路刨鋪，中山路、沿海路已完成36.8萬平方公尺，將陸續改善鳳山區光復路、五甲一路、左營楠梓區左楠路、苓雅區海邊路、路竹區國昌路等路段，預估到年底可達成335萬平方公尺的道路改善，超過往年道路刨鋪數量，今年累計到9月底已完成231萬平方公尺的路平。
鳳山區大明路因為人孔蓋眾多造成路面不平整，將於辦理道路改善前，除危安管線(自來水、消防栓、雨汙水排氣孔蓋外)均會一併要求管線單位同時配合下地。此外，為加速都市景觀縫合，維新陸橋亦將於10月26日開始拆除，預計12月底可恢復通行。
工務局養工處則指出，副市長李四川督導全市道路工程，實施「施工責任制」，品質管控更為嚴謹，嚴格取締偷工減料，確實執行瀝青廠源頭管理，平日由監造人員駐廠監看，並錄影監控瀝青混凝土生產過程，施工過程也透過現場即時影像傳輸，貫徹路平執行確保用路人安全；此外，對重車經過的路段評估採用轉爐石瀝青混凝土，提升路面品質及耐久性。
留言