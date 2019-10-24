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綠議員批路平破功 高市府：目前需改善道路均前朝建設

2019-10-24 22:39聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

民進黨高雄市議員林智鴻今天在高雄市議會質詢時，以「1999」市民服務專線接到「路不平」投訴之後市府派工修路的數字增加，批評高雄市政府的「路平專案」破功。高雄市新聞局長王淺秋表示，這種說法對高雄市政府不公平，派工數增加可能是市民知道投訴有用，也可能是市民希望高雄市的道路品質愈來愈優質。

林智鴻查「1999」市民服務專線投訴後派工的數字，今年到8月止，累計9219件，比去年全年7267件多。他表示，從數據來看，今年「路平」不只成效沒有超越往年，甚至還大幅下滑。

林智鴻並騎機車到民眾向他反映路很不平的鳳山區大明路實測，「證實」這條路短短400公尺，不同單位的人孔蓋、坑洞和補得不平整的補丁就有80多個，騎起機車來像打「瑪莉歐」電玩，蹦蹦跳跳。

他說，工務局提供的年度道路刨鋪面積資料，預計到今年底鋪設262萬6794平方公尺，面積低於「前朝」107年實際鋪設317萬9612平方公尺，此數據也說明高雄市的「路平」破功。

王淺秋表示，議員以投訴路平案件多即指路平做得不好，這對市府不公平，可能是民眾認為投訴「1999」之後，解決問題的機會大了，如果打這個電話是沒有用的，當然就少人會打這個電話。

王說，再者，不能以投訴的量來代表路平的成果是差的；可能更多人看到高雄市政府在做路平，希望高雄的路平做得愈來愈好 、道路愈來愈優質，所以看到別的馬路做好了，也希望自家前面的馬路也做，願意讓高雄更好，所以看到那裡有問題，馬上來告訴市政府。

王淺秋表示，如果投訴的量即代表路平的成果，她以前待過台北市政府，知道台北市的客訴量也非常驚人的；客訴多，不代表這個城市不好，是更多市民希望這個城市愈來愈好。

工務局表示，目前所有需改善的路段都是韓國瑜市長上任前所建設之道路，現在市政府在有限經費下逐步刨鋪改善。鳳山大明路管線單位人手孔蓋過多，經調查是民進黨執政時期舖設道路所遺留，因為當初未要求管線單位所有人手孔蓋下地處理，道路平整品質確實不佳，市府已编列预算著手改善，除危安管線（自來水、消防栓、雨汙水排氣孔蓋），都會一併要求管線單位同時配合下地。

工務局表示，路平是政府最基本的工作，也是必須一直持續進行的工作，今年累計到9月底已完成231萬平方公尺道路刨鋪，中山路、沿海路已完成36.8萬平方公尺，將陸續改善鳳山區光復路、五甲一路、左營楠梓區左楠路、苓雅區海邊路、路竹區國昌路等路段，預估到年底可達成335萬平方公尺的道路改善，超過往年道路刨鋪數量，今年累計到9月底已完成231萬平方公尺的路平。

鳳山區大明路因為人孔蓋眾多造成路面不平整，將於辦理道路改善前，除危安管線(自來水、消防栓、雨汙水排氣孔蓋外)均會一併要求管線單位同時配合下地。此外，為加速都市景觀縫合，維新陸橋亦將於10月26日開始拆除，預計12月底可恢復通行。

工務局養工處則指出，副市長李四川督導全市道路工程，實施「施工責任制」，品質管控更為嚴謹，嚴格取締偷工減料，確實執行瀝青廠源頭管理，平日由監造人員駐廠監看，並錄影監控瀝青混凝土生產過程，施工過程也透過現場即時影像傳輸，貫徹路平執行確保用路人安全；此外，對重車經過的路段評估採用轉爐石瀝青混凝土，提升路面品質及耐久性。

民進黨高市議員林智鴻以鳳山大明路到處是人孔蓋抨高市府路平破功，高市府指這些是韓國...
民進黨高市議員林智鴻以鳳山大明路到處是人孔蓋抨高市府路平破功，高市府指這些是韓國瑜市長上任之前所建設的道路。圖／高雄市議員林智鴻提供
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高雄市民進黨

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