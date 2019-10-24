親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

英國貨櫃39屍案 駕駛也很驚「平常載餅乾和蘑菇」

臉書全球當機 看不到粉專貼文

政治素人郭新政挑戰左楠立委 勤走基層

2019-10-24 21:42攝影中心 記者劉學聖／高雄即時報導

明年高市左楠區立委選戰，被視為「3個女人的戰爭」！民進黨劉世芳爭取連任，國民黨黃昭順也積極投入選戰，而初次勇闖政壇的無黨籍立委參選人郭新政雖然選戰起步得晚，9月才正式抵達高雄，但陸續在當地組織志工團隊，並積極參加在地的活動及查訪，包括新福山老人共餐、前往中油廠區及周邊社區考察，以及許多場次的簽書會。郭新政表示，希望藉由舉辦活動及以「陸軍」形式向在地的婆婆媽媽互動，「早晚大家都會知道貪婪權貴、黑金治國的真相。」她說「部分台灣官僚的做法就是把簡單的事情搞複雜，因為這樣大家才看不懂，這樣才有油水抽！」郭新政也提出三大訴求，若要讓台灣的年輕人看得到未來，首要之務就是除掉不好的影響。

郭新政以政治素人之姿參戰，但初生之犢不畏虎的她說，絕對有優勢的網路力量，目前組織的志工團隊運作也很順暢，對自己相當有信心，絕對可以改變台灣政壇的醬缸文化。

無黨籍立委參選人郭新政挑戰高雄左楠立委，他有信心改變台灣政壇的醬缸文化。記者劉學...
無黨籍立委參選人郭新政挑戰高雄左楠立委，他有信心改變台灣政壇的醬缸文化。記者劉學聖／攝影
分享
無黨籍立委參選人郭新政挑戰高雄左楠立委，雖然選戰起步得晚，但陸續在當地組織志工團...
無黨籍立委參選人郭新政挑戰高雄左楠立委，雖然選戰起步得晚，但陸續在當地組織志工團隊積極參加參與，希望藉由舉辦活動及以「陸軍」形式向在地的婆婆媽媽互動。圖／郭新政提供
分享

郭新政考察2020選舉2020選舉高雄市立委

相關新聞

韓拋高山設升旗台 綠嗆藍屏東立委參選人葉壽山表態

2019-10-24 19:54

婦人沒氣喘病卻喘不停 竟與在家燒香拜拜有關

2019-10-24 19:41

鋼鐵韓粉集資！全市同步懸掛10大公車候車亭廣告

2019-10-24 16:55

民代批手印星光大道浪費錢 高市府：打造城市品牌形象

2019-10-24 16:32

砸5千萬推水岸自行車道 議員揭雜草叢生圍欄還壞掉

2019-10-24 16:30

沁樂園負責人辭世 澎湖僅存公娼館走入歷史

2019-10-24 12:50

韓國瑜批台南治水人謀不臧 黃偉哲神回：高雄不淹水了嗎

2019-10-24 12:31

觀光政策跳票？ 高市府：住宿成長21%

2019-10-23 23:52

大林蒲遷村 中央地方11月1日再溝通

2019-10-23 23:52

日本冰見市長訪高雄 盼締結友好

2019-10-23 23:51

高市府座談 商圈理事長吐苦水：長明商圈「火快熄了」 盼轉型

2019-10-23 23:43

游東運、許育辰 世界麵包賽奪銀

2019-10-23 23:42

金門機場3野犬闖入航班受影響 總統專機將至…射殺2隻

2019-10-23 23:14

恆春「半島歌謠祭」25日登場 舞台劇嘗試索票秒殺

2019-10-23 23:01

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

台中人注意！旱溪西路豐原至潭子封閉 替代路線看這裡

2019-10-24 11:30

看過來！抓蟲賺外快 彰縣荔枝椿象成蟲每公斤1千元收購

2019-10-24 07:25

台中港三井OUTLET到高美濕地 下月起有免費接駁車

2019-10-24 15:19

議員問韓國瑜需不需要看醫生 侯友宜低頭憋笑

2019-10-24 17:22

台南科學園區千頃用地飽和 地方看好南側300公頃開發

2019-10-24 16:17

金門機場3野犬闖入航班受影響 總統專機將至…射殺2隻

2019-10-23 23:14

圓環轉彎要打方向燈？ 民眾霧煞煞

2019-10-23 23:59

逛傳統市場也能很舒適 社頭攤販市場6攤奪評選一星

2019-10-24 07:22

國民黨金門主委上演選前換將戲碼 黨員醞釀退黨

2019-10-24 19:35

基隆議會周年慶開時空膠囊 她解封說出內容全場笑翻

2019-10-24 14:28

新丁粄客家傳統文化再現 打造獅潭新店山村慶典

2019-10-24 07:59

影／竹崎僅存韓戰老兵 刺青訴說當年故事

2019-10-24 13:31

翻轉中壢後站！中壢運動公園區段徵收獲審議通過

2019-10-24 18:17

玩沙新去處 新店陽光公園多了向日葵造型沙坑

2019-10-24 07:18

韓國瑜批台南治水人謀不臧 黃偉哲神回：高雄不淹水了嗎

2019-10-24 12:31

全運會今落幕 台東縣成績亮眼

2019-10-24 16:33

88嬤照顧8歲曾孫 彰化西南角故事多6世代合作記錄成書

2019-10-23 22:46

水道博物館百年羅漢松…台南最大 價值上億日圓

2019-10-23 23:13

捷運族注意！國父紀念館站5號出口封閉至年底

2019-10-24 15:57

浪漫台三線 老街賞藝術

2019-10-23 23:58

嘉市三期四行程機車 換購電動車最高補助2萬4千元

2019-10-24 18:49

歷時近一年...桃市第二行政園區選址仍未定

2019-10-23 23:21

齊柏林風格 「海路漫行」看見西濱之美

2019-10-23 23:48

新竹縣首座公共托育家園開幕 小而美布置溫馨

2019-10-24 14:38

砸5千萬推水岸自行車道 議員揭雜草叢生圍欄還壞掉

2019-10-24 16:30

彰化6鄉鎮營養午餐 風電商捐助3.3億

2019-10-23 23:19

籃球場天幕地方沒經費 侯友宜：我來做

2019-10-24 12:29

全國石虎路殺最多道路苗栗140縣道 改善工程2.2億

2019-10-23 22:31

11個地區風箏爭奇鬥艷 苗栗市風箏節把天空變繽紛

2019-10-24 17:02

彰化火葬場地點無解 芳苑鄉提鄉親回饋方案測風向

2019-10-24 14:07

外傘頂洲 韓國瑜：政府要保護 蔡易餘：海委會已展開

2019-10-24 12:03

台灣自行車登山王挑戰賽 七星潭至武嶺進行交管

2019-10-24 19:35

台南新營站前三民路停車場 下月起收清潔費

2019-10-24 13:35

徐耀昌批同婚「絕子絕孫」徐：說話是重了點 尊重立法

2019-10-24 20:47

饒慶鈴要讓「消防成為台東醫療的延伸」

2019-10-24 10:35

全運會影片甜心主播讓網友歪樓 議員批：物化女性

2019-10-24 15:18

鋼鐵韓粉集資！全市同步懸掛10大公車候車亭廣告

2019-10-24 16:55

基隆首處樹葬區 北北基全免費

2019-10-23 23:53

浪子回頭！他種的木瓜又香又肥 也助果農販售

2019-10-24 12:37

評鑑失準？ 侯友宜：有要求突襲檢查

2019-10-24 14:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top