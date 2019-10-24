政治素人郭新政挑戰左楠立委 勤走基層
2019-10-24 21:42
攝影中心 記者劉學聖
／高雄即時報導
明年高市左楠區立委選戰，被視為「3個女人的戰爭」！民進黨劉世芳爭取連任，國民黨黃昭順也積極投入選戰，而初次勇闖政壇的無黨籍立委參選人郭新政雖然選戰起步得晚，9月才正式抵達高雄，但陸續在當地組織志工團隊，並積極參加在地的活動及查訪，包括新福山老人共餐、前往中油廠區及周邊社區考察，以及許多場次的簽書會。郭新政表示，希望藉由舉辦活動及以「陸軍」形式向在地的婆婆媽媽互動，「早晚大家都會知道貪婪權貴、黑金治國的真相。」她說「部分台灣官僚的做法就是把簡單的事情搞複雜，因為這樣大家才看不懂，這樣才有油水抽！」郭新政也提出三大訴求，若要讓台灣的年輕人看得到未來，首要之務就是除掉不好的影響。
郭新政以政治素人之姿參戰，但初生之犢不畏虎的她說，絕對有優勢的網路力量，目前組織的志工團隊運作也很順暢，對自己相當有信心，絕對可以改變台灣政壇的醬缸文化。
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