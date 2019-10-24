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韓拋高山設升旗台 綠嗆藍屏東立委參選人葉壽山表態

2019-10-24 19:54聯合報 記者江國豪／屏東即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜提出要在3000公尺以上高山廣設升旗台，不過國民黨山地原住民立委參選人章正輝的支持者，日前在北大武山掛上章韓合體競選布條、國旗及韓家軍旗幟，就已引來原住民族人批評，認為不尊重原住民聖山，民進黨屏東縣黨部今也引章正輝的爭議，表達反對韓在高山設升旗台，並國民黨屏東縣第一選區候選人葉壽山表態是否支持韓的做法。

對此葉壽山則回應，大家都是為地方發展再努力，與其講韓國瑜對或不對，這間事情國家社會一點幫助都沒有，呼籲民進黨應該把心思放在有社會有益的事情上，像是如何營造老老幼共榮環境、以及讓青年有未來才對。

國民黨山地原住民立委參選人章正輝的支持者，日前在北大武山掛上章韓合體競選布條、國旗及韓家軍旗幟，章在臉書發文表示，「透過這樣的行動，宣示力挺韓國瑜、章正輝，攜手重返執政」。

對此成功大學地球科學系副教授樂鍇‧祿璞崚岸，在臉書表示「這樣消費群山，強賦高高在上象徵征服的意象，絕對不是我們排灣族對待聖山或任何一座山該有的態度，也絕對不是發自我們的傳統。」並質疑「黨派和個人政治利益是一時的，但此例一開，以後各家各方旗幟和布條立在北大武山山頂，難道是後代善待聖山的樣子嗎？排灣族的榮耀怎麼會是插上競選旗幟布條來彰顯的呢？」

章正輝則回應，只是象徵性的行動，照片拍完就將旗幟撤掉，並質疑不懂排灣族聖山意涵的人亂批評。章說，北大武山被認為是祖先聖地，是生命再起源之地，就好像現在很多人希望國家重生一樣，登上聖山插旗，就好像登上聖母峰插旗拍照一樣，有什麼好批評？

民進黨屏東縣黨部主委許展維表示，韓國瑜請假參選以來，信口開河濫開支票，爭議言論不斷，其中高鐵延伸屏東、高山設升旗台，都與屏東有直接關係，認為身為國民黨屏東縣立委參選人、曾任高雄市社會局長的韓家軍葉壽山，有責任公開說明是否支持韓國瑜的主張。

成功大學地球科學系副教授樂鍇‧祿璞崚岸，透過臉書批評征服北大武山之舉。圖／翻攝自...
成功大學地球科學系副教授樂鍇‧祿璞崚岸，透過臉書批評征服北大武山之舉。圖／翻攝自《樂鍇》臉書
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網友翻出屏縣府原民處長伍麗華，2016年的臉書貼文，時任泰武國小校長的伍麗華，6度帶學生登北大武山，教育學生以敬畏、學習的態度登山。圖／翻攝自《伍麗華》臉書
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北大武山。圖／Hunag Chung Yu黃中佑提供
北大武山。圖／Hunag Chung Yu黃中佑提供
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國民黨山地原住民立委參選人章正輝的支持者，日前在北大武山掛上章韓合體競選布條、國...
國民黨山地原住民立委參選人章正輝的支持者，日前在北大武山掛上章韓合體競選布條、國旗及韓家軍旗幟。圖／翻攝自《章正輝》臉書
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