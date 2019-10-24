婦人沒氣喘病卻喘不停 竟與在家燒香拜拜有關

2019-10-24 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



高雄市一名婦人沒有氣喘病史、也沒有抽菸，日前因莫名氣喘就醫，義大醫院診斷婦人罹患肺阻塞。醫療團隊前往婦人住家檢測發現，婦人天天燒香拜拜，家中神明廳的PM2.5數值偏高，長期處於室內空汙導致婦人罹病。

義大癌醫院今日成立「肺部復原中心」，針對肺阻塞病患提供服務。義大癌醫院副院長黃明賢指出，慢性阻塞性肺病（COPD，簡稱肺阻塞）會出現漸進性且伴有慢性呼吸道發炎反應，主要引起原因是抽菸導致，另外空氣汙染或特殊工作環境也會導致相關呼吸道疾病，目前位居全台十大死因第七位。

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黃明賢說，一名年約50歲的婦人因氣喘就醫，若激烈活動可能會呼吸困難。奇怪的是，婦人沒有抽菸習慣，過去也沒有氣喘病史，醫師找不出過敏原，臨床使用氣喘藥也無效，最後檢測確定她罹患肺阻塞。

肺阻塞原因以抽菸為主，為找出婦人罹病原因，團隊人員前往婦人住家調查，到宅監測發現，婦人有虔誠信仰，天天在家燒香祭拜，所以室內的空汙數值很高，室內累積速度又比外面快。