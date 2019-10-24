親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新北警遭爆竄改資料騙嘉獎 海山分局8人被約談

為何日本人不愛穿牛仔褲？ 澀谷年輕人曝3大原因超中肯

國民黨金門主委上演選前換將戲碼 黨員醞釀退黨

2019-10-24 19:35聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

國民黨中央近日宣布將「撤換」金門縣黨部主委林芳旋，明天將由金城鎮前鎮長石兆瑉接任，引發金門各界熱議，有不少資深黨員醞釀退黨表達不滿，金門縣長楊鎮浯也強調，希望黨中央能撤回調換林主委的成命，待大選後再重新研議。

明年總統大選剩下不到3個月，國民黨金門縣的立委候選人一直處於難產的狀態下，但在此刻卻傳出林芳旋被撤換，替代人選則是頗受爭議、在去年縣長選舉時幫另一敵對候選人陳福海站台的石兆瑉。

對此，基層黨員反彈聲浪大，資深黨員蔡仁豪就花了1萬2千元在地方報紙刊登廣告，砲打中央，表達不滿，另一資深黨員暨小組長李志鴻也說，明天上午9點多將到縣黨部遞交退黨申明書，並揚言灑冥紙抗議。

李志鴻說，石兆瑉是支持前縣長陳福海，去年選舉，甚至出現在陳的大小造勢場合，這樣明顯的叛將，後來遭到黨紀處分，原黨紀委員會處以停權一年的懲處，但他申復後，就改為3個月，沒想到此番還當上主委，他認為國民黨的黨格與黨紀，簡直蕩然無存。

接任主委7年多，選在擔任主委的最後一天，林芳旋召開感恩茶會，不少資深黨員到場力挺，林芳旋說，他前5年是派任的，後2年是黨員直選的，按規定可以再選一任，但中央直接指派且不辦監交及佈達儀式，僅直接一紙派令，直接上任，一張感謝狀，就什麼都沒有。

林芳旋強調，身為軍人，「寧願戰死沙場，也不要被氣死」，砲打中央，先前地方黨部的考紀會經過中央黨部核定的懲處，只要申訴的，不管2年或1年都改成3個月，這標準何在？中央黨部有重視過地方黨部的意見嗎？

林芳旋說，「誰來接主委他沒意見？」但用一個曾經支持敵對陣營，接受黨紀處分的人來接主委，那國民黨未來的選舉，還怎麼打，他說，這個人選除了能力，更重要的應該是「黨德、黨魂、紀律」的問題，對於黨不重視地方，他非常難過。至於對錯，就留給大家去評斷。

金門縣長楊鎮浯今天也到場聲援林主委，強調在三跟黨中央反映陣前換將乃兵家大忌，在選前調換主委於情理不合。「重返執政」為國民黨目前最重要之任務，「革新團結」更是所有黨員最殷切期盼之事，若金門再次發生陣前換將之事，不啻是讓支持者失望、讓對手心喜，讓批評者見縫插針，對黨形象損害甚巨，希望黨中央能撤回調換林芳旋主委之成命，待選後再議。

石兆瑉則表示，林主委的任期在去年就屆滿，黨中央近期徵詢他的意願，希望他為黨國與地方服務，他選擇承擔、投入，他選在這節骨眼「跳入火坑」，就是為大局著想，至於黨中央未經過票選程序，直接指派他接任主委，他說，不清楚是否符合黨章的規定，面對黨內同志不同的聲音，他未來會用心、努力去消弭。

接任國民黨金門黨部主委7年多，林芳旋今天召開感恩茶會，不少資深黨員到場力挺，讓他...
接任國民黨金門黨部主委7年多，林芳旋今天召開感恩茶會，不少資深黨員到場力挺，讓他很感動。記者蔡家蓁／攝影
分享
金門縣長楊鎮浯（左）今天獻花給即將卸任的國民黨金門主委林芳旋（右）肯定他過往的功...
金門縣長楊鎮浯（左）今天獻花給即將卸任的國民黨金門主委林芳旋（右）肯定他過往的功績，盼中央能收回撤換成命。記者蔡家蓁／攝影
分享
國民黨金門黨部主委林芳旋（中）今天召開感恩茶會，並將收到的花，含淚轉贈給陪伴他多...
國民黨金門黨部主委林芳旋（中）今天召開感恩茶會，並將收到的花，含淚轉贈給陪伴他多年的黨工。記者蔡家蓁／攝影
分享
接任國民黨金門黨部主委7年多，林芳旋（右）今天召開感恩茶會，金門縣長楊鎮浯（左）...
接任國民黨金門黨部主委7年多，林芳旋（右）今天召開感恩茶會，金門縣長楊鎮浯（左）也專程到場力挺。記者蔡家蓁／攝影
分享

金門國民黨2020選舉2020選舉金門縣立委

相關新聞

韓拋高山設升旗台 綠嗆藍屏東立委參選人葉壽山表態

2019-10-24 19:54

婦人沒氣喘病卻喘不停 竟與在家燒香拜拜有關

2019-10-24 19:41

鋼鐵韓粉集資！全市同步懸掛10大公車候車亭廣告

2019-10-24 16:55

民代批手印星光大道浪費錢 高市府：打造城市品牌形象

2019-10-24 16:32

砸5千萬推水岸自行車道 議員揭雜草叢生圍欄還壞掉

2019-10-24 16:30

沁樂園負責人辭世 澎湖僅存公娼館走入歷史

2019-10-24 12:50

韓國瑜批台南治水人謀不臧 黃偉哲神回：高雄不淹水了嗎

2019-10-24 12:31

觀光政策跳票？ 高市府：住宿成長21%

2019-10-23 23:52

大林蒲遷村 中央地方11月1日再溝通

2019-10-23 23:52

日本冰見市長訪高雄 盼締結友好

2019-10-23 23:51

高市府座談 商圈理事長吐苦水：長明商圈「火快熄了」 盼轉型

2019-10-23 23:43

游東運、許育辰 世界麵包賽奪銀

2019-10-23 23:42

金門機場3野犬闖入航班受影響 總統專機將至…射殺2隻

2019-10-23 23:14

恆春「半島歌謠祭」25日登場 舞台劇嘗試索票秒殺

2019-10-23 23:01

日本冰見市來訪 盼與高雄締結友好關係

2019-10-23 16:11

新住民體驗總統大選模擬投票 直呼民主可貴

2019-10-23 16:11

高市對大林蒲遷村案疑慮仍多 11月1日中央地方再溝通

2019-10-23 16:09

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

台中人注意！旱溪西路豐原至潭子封閉 替代路線看這裡

2019-10-24 11:30

看過來！抓蟲賺外快 彰縣荔枝椿象成蟲每公斤1千元收購

2019-10-24 07:25

議員問韓國瑜需不需要看醫生 侯友宜低頭憋笑

2019-10-24 17:22

台中港三井OUTLET到高美濕地 下月起有免費接駁車

2019-10-24 15:19

金門機場3野犬闖入航班受影響 總統專機將至…射殺2隻

2019-10-23 23:14

台南科學園區千頃用地飽和 地方看好南側300公頃開發

2019-10-24 16:17

圓環轉彎要打方向燈？ 民眾霧煞煞

2019-10-23 23:59

逛傳統市場也能很舒適 社頭攤販市場6攤奪評選一星

2019-10-24 07:22

新丁粄客家傳統文化再現 打造獅潭新店山村慶典

2019-10-24 07:59

基隆議會周年慶開時空膠囊 她解封說出內容全場笑翻

2019-10-24 14:28

影／竹崎僅存韓戰老兵 刺青訴說當年故事

2019-10-24 13:31

玩沙新去處 新店陽光公園多了向日葵造型沙坑

2019-10-24 07:18

韓國瑜批台南治水人謀不臧 黃偉哲神回：高雄不淹水了嗎

2019-10-24 12:31

88嬤照顧8歲曾孫 彰化西南角故事多6世代合作記錄成書

2019-10-23 22:46

全運會今落幕 台東縣成績亮眼

2019-10-24 16:33

國民黨金門主委上演選前換將戲碼 黨員醞釀退黨

2019-10-24 19:35

捷運族注意！國父紀念館站5號出口封閉至年底

2019-10-24 15:57

水道博物館百年羅漢松…台南最大 價值上億日圓

2019-10-23 23:13

翻轉中壢後站！中壢運動公園區段徵收獲審議通過

2019-10-24 18:17

浪漫台三線 老街賞藝術

2019-10-23 23:58

歷時近一年...桃市第二行政園區選址仍未定

2019-10-23 23:21

彰化6鄉鎮營養午餐 風電商捐助3.3億

2019-10-23 23:19

砸5千萬推水岸自行車道 議員揭雜草叢生圍欄還壞掉

2019-10-24 16:30

齊柏林風格 「海路漫行」看見西濱之美

2019-10-23 23:48

全國石虎路殺最多道路苗栗140縣道 改善工程2.2億

2019-10-23 22:31

籃球場天幕地方沒經費 侯友宜：我來做

2019-10-24 12:29

外傘頂洲 韓國瑜：政府要保護 蔡易餘：海委會已展開

2019-10-24 12:03

新竹縣首座公共托育家園開幕 小而美布置溫馨

2019-10-24 14:38

彰化火葬場地點無解 芳苑鄉提鄉親回饋方案測風向

2019-10-24 14:07

嘉市三期四行程機車 換購電動車最高補助2萬4千元

2019-10-24 18:49

饒慶鈴要讓「消防成為台東醫療的延伸」

2019-10-24 10:35

鋼鐵韓粉集資！全市同步懸掛10大公車候車亭廣告

2019-10-24 16:55

全運會影片甜心主播讓網友歪樓 議員批：物化女性

2019-10-24 15:18

台南新營站前三民路停車場 下月起收清潔費

2019-10-24 13:35

浪子回頭！他種的木瓜又香又肥 也助果農販售

2019-10-24 12:37

評鑑失準？ 侯友宜：有要求突襲檢查

2019-10-24 14:53

捷運建設營運 侯友宜：盼交通部設軌道局

2019-10-23 23:45

基隆首處樹葬區 北北基全免費

2019-10-23 23:53

有線電視台多元付費 桃園3業者最快明年初上路

2019-10-24 15:29

11個地區風箏爭奇鬥艷 苗栗市風箏節把天空變繽紛

2019-10-24 17:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top