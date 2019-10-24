國民黨金門主委上演選前換將戲碼 黨員醞釀退黨
國民黨中央近日宣布將「撤換」金門縣黨部主委林芳旋，明天將由金城鎮前鎮長石兆瑉接任，引發金門各界熱議，有不少資深黨員醞釀退黨表達不滿，金門縣長楊鎮浯也強調，希望黨中央能撤回調換林主委的成命，待大選後再重新研議。
明年總統大選剩下不到3個月，國民黨金門縣的立委候選人一直處於難產的狀態下，但在此刻卻傳出林芳旋被撤換，替代人選則是頗受爭議、在去年縣長選舉時幫另一敵對候選人陳福海站台的石兆瑉。
對此，基層黨員反彈聲浪大，資深黨員蔡仁豪就花了1萬2千元在地方報紙刊登廣告，砲打中央，表達不滿，另一資深黨員暨小組長李志鴻也說，明天上午9點多將到縣黨部遞交退黨申明書，並揚言灑冥紙抗議。
李志鴻說，石兆瑉是支持前縣長陳福海，去年選舉，甚至出現在陳的大小造勢場合，這樣明顯的叛將，後來遭到黨紀處分，原黨紀委員會處以停權一年的懲處，但他申復後，就改為3個月，沒想到此番還當上主委，他認為國民黨的黨格與黨紀，簡直蕩然無存。
接任主委7年多，選在擔任主委的最後一天，林芳旋召開感恩茶會，不少資深黨員到場力挺，林芳旋說，他前5年是派任的，後2年是黨員直選的，按規定可以再選一任，但中央直接指派且不辦監交及佈達儀式，僅直接一紙派令，直接上任，一張感謝狀，就什麼都沒有。
林芳旋強調，身為軍人，「寧願戰死沙場，也不要被氣死」，砲打中央，先前地方黨部的考紀會經過中央黨部核定的懲處，只要申訴的，不管2年或1年都改成3個月，這標準何在？中央黨部有重視過地方黨部的意見嗎？
林芳旋說，「誰來接主委他沒意見？」但用一個曾經支持敵對陣營，接受黨紀處分的人來接主委，那國民黨未來的選舉，還怎麼打，他說，這個人選除了能力，更重要的應該是「黨德、黨魂、紀律」的問題，對於黨不重視地方，他非常難過。至於對錯，就留給大家去評斷。
金門縣長楊鎮浯今天也到場聲援林主委，強調在三跟黨中央反映陣前換將乃兵家大忌，在選前調換主委於情理不合。「重返執政」為國民黨目前最重要之任務，「革新團結」更是所有黨員最殷切期盼之事，若金門再次發生陣前換將之事，不啻是讓支持者失望、讓對手心喜，讓批評者見縫插針，對黨形象損害甚巨，希望黨中央能撤回調換林芳旋主委之成命，待選後再議。
石兆瑉則表示，林主委的任期在去年就屆滿，黨中央近期徵詢他的意願，希望他為黨國與地方服務，他選擇承擔、投入，他選在這節骨眼「跳入火坑」，就是為大局著想，至於黨中央未經過票選程序，直接指派他接任主委，他說，不清楚是否符合黨章的規定，面對黨內同志不同的聲音，他未來會用心、努力去消弭。
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