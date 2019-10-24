台南灣裡抽水站噪音擾民 營建署允諾設隔音牆
2019-10-24 18:47
聯合報 記者邵心杰
／台南即時報導
繼去年台南南區灣裡抽水站老舊機組更新後，排放黑煙問題解決之後，民進黨立委林俊憲今天再次邀集中央與地方業管單位會勘，希望能進一步打造隔音牆，徹底阻絕噪音對居民生活的干擾。營建署代表同意將配合台南市府水利局，儘速撥款完成周邊隔音牆設施。
南區灣裡抽水站位在二仁溪畔，負有防汛重要功能的設施，但因機組老舊，導致運轉時排放黑煙汙染及噪音擾民，讓周邊鄰里愈來愈難以忍受。去年經營建署撥用3600萬經費更換全新機組，解決居民生活的不便與干擾。
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林俊憲表示，抽水站設施好還要更好，既然居民反應噪音問題依然存在，他希望營建署能儘速建置隔音牆設施，徹底解決相關擾民問題。
營建署南區分處長林厚名指出，營建署同意提供相關經費，配合台南市府水利局的隔音牆建置計畫。至於抽水站柴油味散逸的問題，會勘後也請市府在抽水站旁用地進行植栽綠美化，適度阻擋氣味飄散擾民。
然而，民眾反映的早上7時抽水噪音問題，市府水利局副總工程司葉俊良說明，這是配合興南街箱涵工程施作的緣故。林俊憲認為，除非是遇到淹水非不得已的情況，平時抽水機運轉應避免時間過早。
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