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大學成立社企「雨豆咖啡」 護雨林、顧小農、助弱勢

2019-10-24 18:11聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄大學成立社會企業「雨豆咖啡」，與印尼「菩提心曼荼羅基金會」合作，特別選自蘇門答臘小農生產的咖啡豆、棕櫚糖，協助建立穩定經濟收入，進而降低破壞雨林情形，且銷售所得提撥80%以上作為當地弱勢學生來台留學獎學金、兩國學生永續發展學習交流等用途，達到護雨林、顧小農、助弱勢的「三效合一」。

高雄大學近日成立「雨豆咖啡衍生社會企業」，尤努斯社會企業研究中心主任楊詠凱表示，「雨豆咖啡」兼顧公益、商業性質，核心價值為透過銷售印尼小農產品的商業營運模式，協助雨林環境保護及提升當地教育品質，以達成聯合國永續發展目標（SDGs）。

「雨豆咖啡」品牌取名靈感，來自高雄大學遍植的雨豆樹，強調對雨林友善的咖啡豆，不僅象徵綠意盎然、生生不息，符合高雄大學綠色永續精神，也對印尼雨林環境保護盡份心力。楊詠凱強調，雨豆社企致力成為善盡社會責任的零售商，對農民提供合理收購價格，對消費者提供健康、平價、品質優良產品，確保咖啡豆真實生產來源，並作為二者之間最真實的溝通橋樑，消費者享受咖啡之餘也對雨林永續發展有所貢獻。

雨豆咖啡目前主要銷售咖啡豆、棕櫚糖，產地來自印尼北蘇門答臘省，由菩提心基金會輔導的Gayo、Sipirok地區，創辦人釋學源師父輔導當地民眾種植生產，協助建立穩定經濟收入，進而減少賣地給財團或參與盜採雨林可能性。棕櫚糖為印尼傳統食材用料，農民採集棕櫚樹花蜜汁後，經過烹煮、結晶、沙化而得的粉狀產品，可用於甜點、咖啡、茶、菜餚。目前台灣市面銷售不多，還有很大成長空間。

高雄大學表示，未來雨豆咖啡也將提供學生實習機會，鼓勵商業管理、設計相關系所學生參與營運，並擴大攜手國內外大學、社會企業成為永續發展夥伴，持續推出社會使命相關領域的產品或服務，提高社會企業在台灣能見度。

高雄大學校長王學亮推薦雨豆咖啡，未來持續推出社會使命相關領域的產品或服務，提高社...
高雄大學校長王學亮推薦雨豆咖啡，未來持續推出社會使命相關領域的產品或服務，提高社會企業在台灣能見度。圖／高雄大學校提供
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高雄大學成立社會企業「雨豆咖啡」，與印尼「菩提心曼荼羅基金會」合作銷售咖啡豆、棕...
高雄大學成立社會企業「雨豆咖啡」，與印尼「菩提心曼荼羅基金會」合作銷售咖啡豆、棕櫚糖，達到護雨林、顧小農、助弱勢的目的。圖／高雄大學校提供
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高雄大學成立社會企業「雨豆咖啡」，與印尼「菩提心曼荼羅基金會」合作銷售咖啡豆、棕...
高雄大學成立社會企業「雨豆咖啡」，與印尼「菩提心曼荼羅基金會」合作銷售咖啡豆、棕櫚糖，達到護雨林、顧小農、助弱勢的目的。圖／高雄大學校提供
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咖啡印尼社會企業

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