影／紙風車「拯救浮士德」田寮學子看戲歡笑聲不斷

2019-10-24 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



紙風車劇團針對青少年打造反毒戲劇「拯救浮士德」，這是一齣引用歐洲中世紀浮士德出賣靈魂與魔鬼交易的故事，提醒青年學子拒絕毒品誘惑。在清景麟教育基金會策畫下，今天下午，高雄市田寮區國中小學生齊聚田寮區公所觀看演出，逗趣劇情引得現場學生哈哈大笑，觀看後對吸毒後果留下深刻印象。

高雄田寮區內國中小學生總數約150人，今天下午齊聚田寮區公所觀看紙風車劇團帶來的「拯救浮士德」。劇中主角「阿德」原本個性懦弱遭受霸凌的學生，被魔鬼誘惑後吸食K他命，就此沉淪毒品世界，身邊的人無一倖免。

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雖然是反毒戲劇，故事高潮迭起、演員演技生動，精采劇情吸引觀眾全神貫注，不時隨著劇情起伏發出尖叫或笑聲，節目後續還有有獎徵答。崇德國小校長廖居治說，看完演出後，學生覺得節目很有趣，也讓他們能夠了解要遠離毒品、拒絕毒品，避免毒品對身體帶來不好影響。