親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

文曄併宣昶爆內線交易 檢調今約談公司高層

遊上海世博陸情治單位買單 前參謀長：純粹交朋友

影／紙風車「拯救浮士德」田寮學子看戲歡笑聲不斷

2019-10-24 17:29聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

紙風車劇團針對青少年打造反毒戲劇「拯救浮士德」，這是一齣引用歐洲中世紀浮士德出賣靈魂與魔鬼交易的故事，提醒青年學子拒絕毒品誘惑。在清景麟教育基金會策畫下，今天下午，高雄市田寮區國中小學生齊聚田寮區公所觀看演出，逗趣劇情引得現場學生哈哈大笑，觀看後對吸毒後果留下深刻印象。

高雄田寮區內國中小學生總數約150人，今天下午齊聚田寮區公所觀看紙風車劇團帶來的「拯救浮士德」。劇中主角「阿德」原本個性懦弱遭受霸凌的學生，被魔鬼誘惑後吸食K他命，就此沉淪毒品世界，身邊的人無一倖免。

雖然是反毒戲劇，故事高潮迭起、演員演技生動，精采劇情吸引觀眾全神貫注，不時隨著劇情起伏發出尖叫或笑聲，節目後續還有有獎徵答。崇德國小校長廖居治說，看完演出後，學生覺得節目很有趣，也讓他們能夠了解要遠離毒品、拒絕毒品，避免毒品對身體帶來不好影響。

行政院南服中心執行長陳政聞兼任清景麟教育基金會董事，今天下午代表基金會出席活動。陳政聞表示，基金會理念是希望回饋家鄉，讓偏鄉跟市區小孩擁有同樣的教育資源，「拯救浮士德」不同於傳統八股方式說教，透過活潑熱鬧的方式向毒品說不，日後會繼續促成紙風車到更多偏鄉宣導毒品防制意識。

紙風車劇團演出反毒戲劇「拯救浮士德」，劇情緊湊讓觀看學生驚喜不斷。記者徐白櫻／攝...
紙風車劇團演出反毒戲劇「拯救浮士德」，劇情緊湊讓觀看學生驚喜不斷。記者徐白櫻／攝影
分享
高雄市田寮區國中小學生齊聚田寮區公所觀看反毒戲劇。圖／清景麟教育基金會提供
高雄市田寮區國中小學生齊聚田寮區公所觀看反毒戲劇。圖／清景麟教育基金會提供
分享
劇中主角「阿德」（中）個性懦弱遭受霸凌，魔鬼因此趁隙而入。記者徐白櫻／攝影
劇中主角「阿德」（中）個性懦弱遭受霸凌，魔鬼因此趁隙而入。記者徐白櫻／攝影
分享

毒品紙風車偏鄉

相關新聞

砸5千萬推水岸自行車道 議員揭雜草叢生圍欄還壞掉

2019-10-24 16:30

民代批手印星光大道浪費錢 高市府：打造城市品牌形象

2019-10-24 16:32

沁樂園負責人辭世 澎湖僅存公娼館走入歷史

2019-10-24 12:50

韓國瑜批台南治水人謀不臧 黃偉哲神回：高雄不淹水了嗎

2019-10-24 12:31

觀光政策跳票？ 高市府：住宿成長21%

2019-10-23 23:52

大林蒲遷村 中央地方11月1日再溝通

2019-10-23 23:52

日本冰見市長訪高雄 盼締結友好

2019-10-23 23:51

高市府座談 商圈理事長吐苦水：長明商圈「火快熄了」 盼轉型

2019-10-23 23:43

游東運、許育辰 世界麵包賽奪銀

2019-10-23 23:42

金門機場3野犬闖入航班受影響 總統專機將至…射殺2隻

2019-10-23 23:14

恆春「半島歌謠祭」25日登場 舞台劇嘗試索票秒殺

2019-10-23 23:01

日本冰見市來訪 盼與高雄締結友好關係

2019-10-23 16:11

新住民體驗總統大選模擬投票 直呼民主可貴

2019-10-23 16:11

高市對大林蒲遷村案疑慮仍多 11月1日中央地方再溝通

2019-10-23 16:09

新加坡名廚來高雄獻藝 高雄海味化為美味饗宴

2019-10-23 14:44

「駁二嬉啤派對」周末登場 搞怪扮裝萬聖乾杯

2019-10-23 14:09

智障男孩參加偏鄉身障職訓結訓 獲永齡農場錄用了

2019-10-23 13:04

高市商圈座談 葉匡時：有短中長期規畫協助發展

2019-10-23 12:10

人口觀光政策都複製貼上？ 韓市府：住宿觀光人次有成長

2019-10-23 11:46

高雄路竹4區 26日4萬多戶將停水21小時

2019-10-23 11:41

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

台中人注意！旱溪西路豐原至潭子封閉 替代路線看這裡

2019-10-24 11:30

看過來！抓蟲賺外快 彰縣荔枝椿象成蟲每公斤1千元收購

2019-10-24 07:25

不怕景觀吊橋退燒 南投縣還有2座將啟用

2019-10-23 18:03

不滿市區有鐵皮違建 柯文哲再批阿扁「違建特赦令」

2019-10-23 19:42

金門機場3野犬闖入航班受影響 總統專機將至…射殺2隻

2019-10-23 23:14

圓環轉彎要打方向燈？ 民眾霧煞煞

2019-10-23 23:59

汐止火車站環境亂 地方批台鐵拖延又卸責

2019-10-23 19:26

逛傳統市場也能很舒適 社頭攤販市場6攤奪評選一星

2019-10-24 07:22

台中港三井OUTLET到高美濕地 下月起有免費接駁車

2019-10-24 15:19

新丁粄客家傳統文化再現 打造獅潭新店山村慶典

2019-10-24 07:59

中一中停車場爭議 前交通局長王義川喊不知情挨批卸責

2019-10-23 18:02

稻草藝術結合音樂 來田中過文藝周六

2019-10-23 17:55

玩沙新去處 新店陽光公園多了向日葵造型沙坑

2019-10-24 07:18

韓國瑜批台南治水人謀不臧 黃偉哲神回：高雄不淹水了嗎

2019-10-24 12:31

基隆議會周年慶開時空膠囊 她解封說出內容全場笑翻

2019-10-24 14:28

88嬤照顧8歲曾孫 彰化西南角故事多6世代合作記錄成書

2019-10-23 22:46

借市府禮堂喊韓國瑜凍蒜 新北市認不違反行政中立

2019-10-23 20:36

鄰長一當70年 他說：我是里長的分身

2019-10-23 17:55

影／竹崎僅存韓戰老兵 刺青訴說當年故事

2019-10-24 13:31

歷時近一年...桃市第二行政園區選址仍未定

2019-10-23 23:21

捷運族注意！國父紀念館站5號出口封閉至年底

2019-10-24 15:57

水道博物館百年羅漢松…台南最大 價值上億日圓

2019-10-23 23:13

彰化6鄉鎮營養午餐 風電商捐助3.3億

2019-10-23 23:19

全國石虎路殺最多道路苗栗140縣道 改善工程2.2億

2019-10-23 22:31

齊柏林風格 「海路漫行」看見西濱之美

2019-10-23 23:48

外傘頂洲 韓國瑜：政府要保護 蔡易餘：海委會已展開

2019-10-24 12:03

籃球場天幕地方沒經費 侯友宜：我來做

2019-10-24 12:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top