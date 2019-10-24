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廣達游於藝展開幕 學生依大師足跡巧扮巴黎上海時裝秀

2019-10-24 17:28聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

中山工商與廣達文教基金會，今天舉辦廣達游於藝「創新之變‧經典之位」巡迴展聯合開幕典禮，以齊白石、張大千、陳澄波等大師級畫作為主視覺，美容科學生依大師們生前走過足跡，巧扮巴黎、上海等地時裝秀，猶如一場穿越劇。

中山工商校長林昭億、廣達文教基金會執行長徐繪珈，與喜好藝術、推動美學教育的社會人士，出席開幕典禮。林昭億表示，學校與廣達文教基金會合作辦理游於藝計畫已超過10年，辦理12場大型藝文展覽。今年「創新之變‧經典之位」巡迴展，特地將廣達總部展覽的佈置移至校內，呈現清末明初的優雅，讓參觀者有如進入當時的時空環境，展現巧趣、寫實及超越的創新與經典作品。

中山工商文教秘書毛文珍指出，此次展出有趙無極、徐悲鴻、齊白石、張大千、林玉山、陳澄波等大師畫作，包括趙無極的抽象畫、齊白石的抓背圖、林玉山的獻馬圖、張大千的橫貫公路一景等作品。展覽以「有感創新」為啟發目標，這些大師曾旅居巴黎、上海、印度等地，美容科學生發揮巧思，巧扮民初旗袍、原民服飾、客家改良版禮服、印度紗麗、巴西嘉年華服，配合多媒體技術科學生特別剪輯製作讓大師畫作呈現在螢幕上，搭配在開幕式輪番走秀，非常精彩。

「創新之變‧經典之位」展覽規劃了「創新之道」、「創新之變‧經典之位」以及「借位創新」三大主題，凸顯藝術家的思維、題材、色彩和技巧的「創新」變革。今年在高雄將有16所學校參與巡迴展示，下個展示學校為旗山國中。

中山工商與廣達文教基金會舉辦廣達游於藝「創新之變‧經典之位」巡迴展開幕典禮，美容...
中山工商與廣達文教基金會舉辦廣達游於藝「創新之變‧經典之位」巡迴展開幕典禮，美容科學生依大師們生前走過足跡，巧扮巴黎、上海等地時裝秀。圖／中山工商提供
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中山工商美容科學生走秀，多媒體搭配畫家徐悲鴻的馳駿圖。圖／中山工商提供
中山工商美容科學生走秀，多媒體搭配畫家徐悲鴻的馳駿圖。圖／中山工商提供
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張大千上海印度

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