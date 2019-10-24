鋼鐵韓粉集資！全市同步懸掛10大公車候車亭廣告

2019-10-24 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄即時報導



一群由高雄、台南組成的鋼鐵韓粉，最近共同集資，在全市刊登10面韓國瑜公車亭廣告，今天下午在漢神巨蛋旁掛起首面廣告燈箱，雖是上班日，仍有200名韓粉到場「快閃」支持，有幼兒高舉國旗、狗狗萌穿韓粉裝，大家身著韓粉衣，高呼口號「韓國瑜當選、人民有錢」，要將韓國瑜送進總統府救台灣。

韓粉吳盛國先前在初選公布前，就在左營診所和吉林夜市自費刊登巨幅選舉看板，包括苓雅、三民、前鎮、新興等人潮匯聚處，將掛到明年1月。此次刊登公車燈箱廣告由他透過500人韓粉群組號召集資，至於花了多少錢？吳說，「這是心意，不用特別強調，大家沒那麼有錢，都是盡力幫忙。」

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不過，當大批韓粉正熱情與韓國瑜燈箱廣告開心合影，高呼「支持韓國瑜」口號時，有人站到慢車道上，造成行經車輛動線受阻，有駕駛人不滿下狂按喇叭，對向車道更有民眾直接拉下車窗開罵。