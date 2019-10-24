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民代批手印星光大道浪費錢 高市府：打造城市品牌形象

2019-10-24 16:32聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市議員鄭孟洳今天在高雄市議會工務部門質詢時批評高雄市政府舉辦「甄愛高雄群星會」之後，又要花153萬元建置「群星手印星光大道」，是浪費公帑。高雄市新聞局則強調，城市品牌形象是長遠且永續的經營，星光大道將城市形象與名人光環結合，使用最少的預算發揮最大的效益。

鄭孟洳比對高雄市府預算書和工程招標網，發現市政府新聞局7月間舉辦了「甄愛高雄群星會」的電影首映活動，那時高雄市長韓國瑜與知名影星甄珍有印了手印，之後市府就要在愛河畔闢建一條群星手印星光大道，由工務局編列153萬元工程款興建。

她認為工務部門不管鋪路或修繕，爭取經費時已頗困難，花153萬元去做星光大道，只為了韓國瑜和甄珍的手印，浪費公帑。

工務局養工處長林志東說，「群星手印星光大道」是新聞局行銷案，新聞局勘查後決定設在河東路綠地，養工處只是負責手印跟安裝。群星手印星光大道工程已經發包，預定11月底完工。

新聞局表示，今年首度舉辦「甄愛高雄群星會」，是跨結合新聞局、文化局和工務局舉辦的活動，在華人世界引發廣大迴響，之後市府規畫專屬高雄的「星光大道」，把明星的足跡留在高雄，一起行銷高雄，未來高雄每年都會舉辦不同型態的群星會，星光大道也將會持續延伸, 把片刻成為永恆。

新聞局強調，城市品牌形象是長遠且永續的經營，星光大道將城市形象與名人光環結合，使用最少的預算發揮最大的效益。星光大道目前有50人將留下手印，除了韓國瑜、甄珍，還有包括導演李行、朱延平、郭南宏、李崗、王童、廖克發、資深電影攝影師賴成英、藝人張小燕、周丹薇、鄧美芳、張克帆、江彬、胡錦、石雋、湯蘭花、邱瓈寬、章立衡、陳莎莉、吳秀珠、江蕾、徐楓、金星、向華強、陳嵐、向佐、郭碧婷、吳思遠、秦沛、姜大衛、李琳琳、呂良偉、楊小娟、蘇永康、汪玲、劉偉強、秦祥林、謝賢、冉肖玲、藍正龍、王淨、吳可熙、「羊角姐妹」陳姿予和林黛甄、桌球國手莊智淵、舞蹈家李彩娥、寶可夢比賽世界冠軍吳比、日本「放浪兄弟」團員之一AKIRA、知名編劇荒井晴彥等。

高雄市將在愛河畔打造一條「群星手印星光大道」，高雄市長韓國瑜（右）和知名影星甄珍...
高雄市將在愛河畔打造一條「群星手印星光大道」，高雄市長韓國瑜（右）和知名影星甄珍的手印會放置其中。圖／高雄市新聞局提供
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