美濃白玉蘿蔔及毛豆股東會 明上午10點開放認股

2019-10-24 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／高雄即時報導



美濃區農會舉辦白玉蘿蔔股東會今年邁入第9年，今年的股東會首次推出「蘿蔔好朋友」方案，可同時採收白玉蘿蔔和敏豆兩種作物。明天上午10點起於網路開放認股登記，每場次股數有限，額滿為止。

美濃區農會表示，希望透過認股活動，拉近生產與消費的距離，農夫招待股東作客，股東也可走入農村，認識農業及生態環境。「白玉蘿蔔及好豆股東會」25日上午10點開始上網接受股東登記，歡迎民眾來美濃體驗當農夫拔蘿蔔和採豆。

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美濃區農會說，參與蘿蔔股東會主要的精隨是食育教育，以「生產成果共享、風險共同承擔，建立蘿蔔股東的伙伴關係」為主要訴求，認股田區就像投資一樣，農夫就像專業經理人，平時善盡管理義務，並將農作物的成果跟消費者分享。

不過美濃區農會也說，務農看天吃飯，股東投資也一定有風險，「投資有賺有賠」，每股採收量會受種植時的氣候狀況、田區因素等影響，可能減產或增產，也希望消費者藉此體會農民種植必須面對不可抗力的風險問題，與農民共同承擔風險。

此次契作的毛豆及白玉蘿蔔田區，每股均700元；同時採收白玉蘿蔔及敏豆兩種作物的「蘿蔔好朋友」方案，每股1000元，認股日自25日起至額滿為止。蘿蔔每股預估可採收40台斤，毛豆預估約20台斤，但實際數量仍受氣候等因素影響。