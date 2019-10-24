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砸5千萬推水岸自行車道 議員揭雜草叢生圍欄還壞掉

2019-10-24 16:30聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

台南市南區二仁溪水岸自行車道雜草叢生，國民黨議員林美燕指出，不僅有雜草問題，自行車道圍欄還損壞，卻未見任何警告或防護措施，質疑水利局維護管理不良。水利局長李賢義表示，會請相關科室盡快去處理。

林美燕今天在議會水利局業務報告時，播放二仁溪水岸自行車道的照片，她表示，台南市建置自行車道系統至今共660公里，9年來投入4億多元，其中由水利局推動的「二仁溪水岸自行車道」總工程經費5172萬元，但她實地去了解缺失很多，周邊雜草、藤蔓叢生且蚊蟲多。

林美燕說，從開放以來早晚都有許多民眾去運動，卻發現自行車道硬體設施多處損壞，圍欄拉繩斷掉，數月仍未修復，非常危險；自行車道橋墩旁也積了一層厚厚泥土和垃圾，影響市容觀瞻，飽受民眾詬病。

林美燕認為，市府推動自行車道建置計畫，也應定期維護、整修避免成為髒亂點，浪費公帑。另外，她也指出，水利局竹溪流域暨體育園區周邊環境改造工程中，景觀橋僅用石塊圍起，完全沒有護堤、照明設備亮度不足等，恐影響安全疑慮。

台南市議員林美燕指出，南區二仁溪水岸自行車道雜草叢生，車道圍欄損壞。圖／林美燕提...
台南市議員林美燕指出，南區二仁溪水岸自行車道雜草叢生，車道圍欄損壞。圖／林美燕提供
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