古寧頭戰役70年 烈嶼芋頭季添軍事氣息

2019-10-24 15:42 中央社 金門縣24日電



走入第17個年頭的金門縣烈嶼鄉芋頭季26日登場，與往年不同的是，今年移師東林複合式體育場舉辦，同時在現場展示國軍武器。鄉長洪若珊邀請大家來體會充滿軍事氣息的芋頭季。

10月是烈嶼鄉芋頭盛產季節，配合政府一鄉一特色政策，烈嶼鄉從2006年開始每年舉辦芋頭季活動，行銷烈嶼芋頭，並推廣在地觀光。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

烈嶼鄉長洪若珊今天介紹芋頭季活動表示，「烈嶼芋嘸免哺」早已聞名遐邇，意思是烈嶼芋頭香鬆綿，入口即化。她說，過去芋頭季活動現場雙口海濱公園今年因整修而到改東林複合式體育場，但活動內容不但不會打折扣，而且配合古寧頭戰役70週年，現場將展示軍方戰車、甲車、砲車及天頻車等武器，邀請民眾和旅客來體會軍事氛圍的芋頭季。

洪若珊表示，今年芋頭季活動從當天上午9時到晚上9時活動不間斷，挖芋體驗、芋頭饗宴、芋頭王選拔、農夫市集園遊會、親子同樂會和星光芋頭之夜輪番上陣。

另外，壓軸的「星光芋頭之夜」當天晚上登場，才勇奪第30屆金曲獎最佳台語男歌手獎的流氓阿德，將回鄉演唱。鄉公所「期待芋你相見」，歡迎民眾相揪來烈嶼同樂。

此外，烈嶼鄉獲選交通部2019經典小鎮，好康送活動持續到11月30日。鄉公所邀請台灣各縣市民眾勇闖烈嶼，金門高粱宣導酒、芋頭娃娃隨碟、迷彩帽和T恤等好禮等著大家。