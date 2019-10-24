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古寧頭戰役70年 烈嶼芋頭季添軍事氣息

2019-10-24 15:42中央社 金門縣24日電

走入第17個年頭的金門縣烈嶼鄉芋頭季26日登場，與往年不同的是，今年移師東林複合式體育場舉辦，同時在現場展示國軍武器。鄉長洪若珊邀請大家來體會充滿軍事氣息的芋頭季。

10月是烈嶼鄉芋頭盛產季節，配合政府一鄉一特色政策，烈嶼鄉從2006年開始每年舉辦芋頭季活動，行銷烈嶼芋頭，並推廣在地觀光。

烈嶼鄉長洪若珊今天介紹芋頭季活動表示，「烈嶼芋嘸免哺」早已聞名遐邇，意思是烈嶼芋頭香鬆綿，入口即化。她說，過去芋頭季活動現場雙口海濱公園今年因整修而到改東林複合式體育場，但活動內容不但不會打折扣，而且配合古寧頭戰役70週年，現場將展示軍方戰車、甲車、砲車及天頻車等武器，邀請民眾和旅客來體會軍事氛圍的芋頭季。

洪若珊表示，今年芋頭季活動從當天上午9時到晚上9時活動不間斷，挖芋體驗、芋頭饗宴、芋頭王選拔、農夫市集園遊會、親子同樂會和星光芋頭之夜輪番上陣。

另外，壓軸的「星光芋頭之夜」當天晚上登場，才勇奪第30屆金曲獎最佳台語男歌手獎的流氓阿德，將回鄉演唱。鄉公所「期待芋你相見」，歡迎民眾相揪來烈嶼同樂。

此外，烈嶼鄉獲選交通部2019經典小鎮，好康送活動持續到11月30日。鄉公所邀請台灣各縣市民眾勇闖烈嶼，金門高粱宣導酒、芋頭娃娃隨碟、迷彩帽和T恤等好禮等著大家。

金門體育國軍

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