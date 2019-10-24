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陌生到驚豔 台糖紙漿廠的前世今生

2019-10-24 15:13中央社 屏東縣24日電

5日至20日在屏東台糖縣民公園舉辦的台灣設計展，讓許多民眾首次走進已有42年歷史台糖紙漿廠區，縣長潘孟安昨天在臉書介紹台糖紙漿廠的前世今生，揭示未來將成城市新亮點。

潘孟安說，「從陌生到驚豔，設計展期間走在展場裡，常常遇到鄉親跟我說，在附近住了一輩子，第一次進來，以前真的不知道有這個地方。」他說，來過設計展一定要知道，台糖紙漿廠的前世今生未來。

潘孟安表示，縣民公園本身就是城市設計的亮點，2014年底他上任後不久，有一次跟著團隊騎單車繞進台糖，才注意到這個被遺忘的城市角落，當時景象只能用「滿地瘡痍、殘破不堪」形容，馬上和團隊討論如何讓這裡重獲新生，紙漿廠蛻變就此展開。

潘孟安指出，台糖紙漿廠從1977營運至1994年，曾是屏東農業、工業縮影，關廠後沉寂20多年，經過團隊2015年起的努力，整地、修建築、保留老樹，過程因地底雜物、廢土堆積，工程難度大增，不斷克服困難，到2018年變身縣民公園再次甦醒，對外揭開神秘面紗。

潘孟安表示，變身為縣民公園的紙漿廠，是屏東第一處共融遊具特色公園，不分族群的朋友漸漸熟悉這處城市新綠洲。

紙漿廠區，縣政府共規劃開闢20公頃，目前開放第1期的9公頃園區，加上紙漿廠倉庫整修活化，縣府辦過市集、國際商洽會，潘孟安說，藉著這次設計展超過400萬人次到訪，讓全台灣都知道，屏東再次完成不可能任務。

潘孟安揭示紙漿廠的未來，他說，明年底前將完成第2期工程，結合殺蛇溪水質整治，加設汙水處理設備，打造左右岸86公尺寬的水岸綠廊步道，有水岸平台、五分車時光平台等，同時讓高壓電塔下地，重現一望無際的天際線。

他表示，未來會同步打通復興南路、和生路出入口，並串聯單車鐵道，讓人潮從四面八方都能進出，一起感受屏東城市美學。

在屏東的台糖紙漿廠是台糖公司唯一的紙漿廠，60年代台糖產糖量高峰期，生產蔗糖所剩的蔗渣丟棄可惜，便於1977年成立紙漿廠，將蔗渣加工成紙漿，後來製糖業式微，產量銳減，蔗渣原料不足，加上運輸成本增加，以及堆積的蔗渣造成惡臭，受到居民抗議，於1994年關廠。

紙漿廠關廠後，生產機械設備整廠出售給泰國，僅殘留3幢原料倉庫，縣府表示，在產業史上，紙漿廠原料倉庫見證了台糖很早便開始多角化經營；在建築上，倉庫採大跨度力霸型鋼架，見證了當代技術發展進程，縣府2016年公告為歷史建築，留下這處深具產業歷史價值的遺址，也留住紙漿廠當年風光意象。

潘孟安屏東

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