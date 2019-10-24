高市設韓國瑜與群星手印星光大道 議員批浪費公帑
2019-10-24 14:28中央社 高雄24日電
民進黨高雄市議員鄭孟洳今天在工務部門質詢市府舉辦「甄愛高雄群星會」還闢設「群星手印星光大道」是浪費公帑。新聞局表示，手印星光大道含市長韓國瑜等50人，一起行銷高雄。
鄭孟洳指出，比對市府預算書及工程招標網發現市府為了日前舉辦「甄愛高雄群星會」的電影首映活動就要闢建一條星光大道，編列新台幣153萬元的工程款只為電影首映，她不滿這樣的行銷方式。
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養工處長林志東表示，工程配合新聞局辦理城市行銷，星光大道規劃從鰲躍龍翔到五福路間的河東路約數百公尺，預計年底完工。
新聞局回應，高雄今年首度舉辦「甄愛高雄群星會」，在華人世界引發廣大迴響。市府規劃專屬高雄的明星「星光大道」，把明星的足跡留在高雄，一起行銷高雄，未來高雄每年都會舉辦不同型態的群星會，星光大道也將會持續延伸，把片刻成為永恆。
新聞局指出，活動使用預算是448萬多元，另外還有民間經費及物資贊助，再者參與明星不支領車馬費，還自掏腰包做公益。
新聞局說明，星光大道有50人留下手印，除市長韓國瑜之外，包括李行、甄珍、賴成英、張小燕、朱延平、王童、李崗、郭南宏、周丹薇、鄧美芳、張克帆、江彬、胡錦、石雋、湯蘭花、日籍藝人EXILE AKIRA等，另外在地專屬高雄的明星氣爆傷者羊角姊妹陳姿予、林黛甄、高雄觀光代言莊智淵等人也名列其中。
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