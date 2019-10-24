親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不是裸退！王金平明發表告別演說 為44年立院生涯畫句點

英國死亡貨櫃車 39具凍死屍體的「移民偷渡」悲歌？

高市設韓國瑜與群星手印星光大道 議員批浪費公帑

2019-10-24 14:28中央社 高雄24日電

民進黨高雄市議員鄭孟洳今天在工務部門質詢市府舉辦「甄愛高雄群星會」還闢設「群星手印星光大道」是浪費公帑。新聞局表示，手印星光大道含市長韓國瑜等50人，一起行銷高雄。

國民黨總統參選人韓國瑜。本報資料照片
國民黨總統參選人韓國瑜。本報資料照片
分享

鄭孟洳指出，比對市府預算書及工程招標網發現市府為了日前舉辦「甄愛高雄群星會」的電影首映活動就要闢建一條星光大道，編列新台幣153萬元的工程款只為電影首映，她不滿這樣的行銷方式。

養工處長林志東表示，工程配合新聞局辦理城市行銷，星光大道規劃從鰲躍龍翔到五福路間的河東路約數百公尺，預計年底完工。

新聞局回應，高雄今年首度舉辦「甄愛高雄群星會」，在華人世界引發廣大迴響。市府規劃專屬高雄的明星「星光大道」，把明星的足跡留在高雄，一起行銷高雄，未來高雄每年都會舉辦不同型態的群星會，星光大道也將會持續延伸，把片刻成為永恆。

新聞局指出，活動使用預算是448萬多元，另外還有民間經費及物資贊助，再者參與明星不支領車馬費，還自掏腰包做公益。

新聞局說明，星光大道有50人留下手印，除市長韓國瑜之外，包括李行、甄珍、賴成英、張小燕、朱延平、王童、李崗、郭南宏、周丹薇、鄧美芳、張克帆、江彬、胡錦、石雋、湯蘭花、日籍藝人EXILE AKIRA等，另外在地專屬高雄的明星氣爆傷者羊角姊妹陳姿予、林黛甄、高雄觀光代言莊智淵等人也名列其中。

韓國瑜電影民進黨

相關新聞

韓國瑜批台南治水人謀不臧 黃偉哲神回：高雄不淹水了嗎

2019-10-24 12:31

觀光政策跳票？ 高市府：住宿成長21%

2019-10-23 23:52

大林蒲遷村 中央地方11月1日再溝通

2019-10-23 23:52

日本冰見市長訪高雄 盼締結友好

2019-10-23 23:51

高市府座談 商圈理事長吐苦水：長明商圈「火快熄了」 盼轉型

2019-10-23 23:43

游東運、許育辰 世界麵包賽奪銀

2019-10-23 23:42

金門機場3野犬闖入航班受影響 總統專機將至…射殺2隻

2019-10-23 23:14

恆春「半島歌謠祭」25日登場 舞台劇嘗試索票秒殺

2019-10-23 23:01

日本冰見市來訪 盼與高雄締結友好關係

2019-10-23 16:11

新住民體驗總統大選模擬投票 直呼民主可貴

2019-10-23 16:11

高市對大林蒲遷村案疑慮仍多 11月1日中央地方再溝通

2019-10-23 16:09

新加坡名廚來高雄獻藝 高雄海味化為美味饗宴

2019-10-23 14:44

「駁二嬉啤派對」周末登場 搞怪扮裝萬聖乾杯

2019-10-23 14:09

智障男孩參加偏鄉身障職訓結訓 獲永齡農場錄用了

2019-10-23 13:04

高市商圈座談 葉匡時：有短中長期規畫協助發展

2019-10-23 12:10

人口觀光政策都複製貼上？ 韓市府：住宿觀光人次有成長

2019-10-23 11:46

高雄路竹4區 26日4萬多戶將停水21小時

2019-10-23 11:41

高雄鐵路地下化 鳳山維新橋26日起拆除陸橋

2019-10-23 10:31

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

新北環狀線10月25日初勘 侯友宜：通車有優惠

2019-10-23 15:52

台中人注意！旱溪西路豐原至潭子封閉 替代路線看這裡

2019-10-24 11:30

看過來！抓蟲賺外快 彰縣荔枝椿象成蟲每公斤1千元收購

2019-10-24 07:25

炸美的！屏東這座教堂 信仰與文化交織極致美

2019-10-23 15:11

離岸風電開發商對彰化釋善意 贊助3億多元營養午餐費

2019-10-23 16:28

不怕景觀吊橋退燒 南投縣還有2座將啟用

2019-10-23 18:03

不滿市區有鐵皮違建 柯文哲再批阿扁「違建特赦令」

2019-10-23 19:42

金門機場3野犬闖入航班受影響 總統專機將至…射殺2隻

2019-10-23 23:14

新北市府禮堂喊韓國瑜凍蒜 韓粉涉行政中立恐沒收2萬

2019-10-23 17:17

桃園機捷票價 侯友宜：盼再降10元

2019-10-23 14:53

「忘憂谷」公廁不開放被貼「僅供觀賞」 中市議員要求解決

2019-10-23 15:13

圓環轉彎要打方向燈？ 民眾霧煞煞

2019-10-23 23:59

竹市議會歷屆議員回娘家 老議員憶當年

2019-10-23 17:18

鶯歌近桃園拚建設 侯友宜：與鄭文燦有默契

2019-10-23 16:16

中一中停車場爭議 前交通局長王義川喊不知情挨批卸責

2019-10-23 18:02

稻草藝術結合音樂 來田中過文藝周六

2019-10-23 17:55

捷運優惠搞不定 侯友宜：盼中央設軌道局統一處理

2019-10-23 15:17

汐止火車站環境亂 地方批台鐵拖延又卸責

2019-10-23 19:26

新丁粄客家傳統文化再現 打造獅潭新店山村慶典

2019-10-24 07:59

逛傳統市場也能很舒適 社頭攤販市場6攤奪評選一星

2019-10-24 07:22

北北基桃異地還書不成 侯友宜：北市較麻煩

2019-10-23 14:45

柯文哲嗆質詢超越三權分立的界線 議員酸：沒搞清楚問題

2019-10-23 16:32

台南又有學校疑似集體食物中毒 三分之一學生請假未上學

2019-10-23 17:35

88嬤照顧8歲曾孫 彰化西南角故事多6世代合作記錄成書

2019-10-23 22:46

玩沙新去處 新店陽光公園多了向日葵造型沙坑

2019-10-24 07:18

韓國瑜批台南治水人謀不臧 黃偉哲神回：高雄不淹水了嗎

2019-10-24 12:31

借市府禮堂喊韓國瑜凍蒜 新北市認不違反行政中立

2019-10-23 20:36

竹市頂竹圍公園新增鞦韆轉盤碎石坑 共融安全老少同樂

2019-10-23 16:21

鄰長一當70年 他說：我是里長的分身

2019-10-23 17:55

歷時近一年...桃市第二行政園區選址仍未定

2019-10-23 23:21

浪漫台三線藝術季 桃園三坑老街開跑

2019-10-23 17:24

嘉惠大新營 衛福部新營醫院與嘉義長庚建教簽約

2019-10-23 15:09

水道博物館百年羅漢松…台南最大 價值上億日圓

2019-10-23 23:13

全國石虎路殺最多道路苗栗140縣道 改善工程2.2億

2019-10-23 22:31

彰化6鄉鎮營養午餐 風電商捐助3.3億

2019-10-23 23:19

外傘頂洲 韓國瑜：政府要保護 蔡易餘：海委會已展開

2019-10-24 12:03

高市對大林蒲遷村案疑慮仍多 11月1日中央地方再溝通

2019-10-23 16:09

籃球場天幕地方沒經費 侯友宜：我來做

2019-10-24 12:29

北投花浴衣節 時尚浴衣走秀11月3日登場

2019-10-23 17:49

齊柏林風格 「海路漫行」看見西濱之美

2019-10-23 23:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top