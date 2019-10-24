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綠議員批路平破功 高市工務局：工程禁得起考驗

2019-10-24 14:12中央社 高雄24日電

高雄市韓國瑜宣傳路平是首要市政，但民進黨市議員林智鴻實測400公尺的鳳山大明路含人孔蓋、坑洞等有83處，通報路不平件數多，批評路平破功；工務局則說工程禁得起考驗。

林智鴻今天在市議會工務部門質詢檢視高雄市的路平成果，影片播放鳳山大明路400公尺路段含人孔蓋、坑洞及補丁共83處，他批評市府指「路平」是高雄市的政績是在說大話。

工務局長吳明昌說，高雄市今年要刨鋪252條路，計劃執行刨鋪262萬多平方公尺；不過林智鴻以數據反駁指107年、前市府執行道路刨鋪317萬平方公尺比韓市府團隊做的還多。

林智鴻再舉市府1999聯合服務中心受理民眾通報案件中，今年1至8月道路坑洞派工共有9219件，比107年7267件及106年4230件都還多。他說，通報道路坑洞派工顯示的是人民感受遠比市府誇稱的更直接。

他批評高雄市落實路平是「完全破功」，人民感受並非如此，促市府勿再說大話。

吳明昌則說，市府有限的經費，工程品質禁得起考驗。

打韓爆紅的高雄市議員林智鴻。本報資料照片／記者邱德祥攝影
打韓爆紅的高雄市議員林智鴻。本報資料照片／記者邱德祥攝影
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高雄市韓國瑜民進黨路平專案

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