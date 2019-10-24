韓國瑜批台南治水人謀不臧 黃偉哲神回：高雄不淹水了嗎

2019-10-24 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南即時報導



高雄市長韓國瑜請假拚選總統，全台跑透透，也不忘記用臉書炮轟深綠的台南，指台南花了240億元的治水經費，卻仍然照常淹水，批評其中有人謀不臧的部分，要換政黨才能浮現真相，對此，台南市長黃偉哲今天表示，韓市長對高雄市政都不太熟悉，更何況是台南，對台南治水說三道四，應該先看看高雄是不是也淹水。

黃偉哲今天表示，韓國瑜因為要選總統，把市政交給其他人，韓對市政熟悉度他予以尊重，但對台南的治水肯定不清楚，26年來治水花的最多是北部的縣市，台北市光是淡水河就花了5、600億，台南面積這麼大、河系這麼多，才花200多億，達到的效果是有限的。

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他表示，這是科學問題、專業問題，不是選舉操弄議題，更不是情緒發洩的地方，請韓市長多問治水專家，台南到底哪裡治水不當，如果台南有台北的治水經費，情況一定能改善更好，全台灣易淹水的地區有三分之一都在台南，要花的錢比較多也是可以理解的。

至於2014年二仁溪水位上漲造成淹水，對市民很抱歉，外人要說三道四，先看看高雄有沒有淹水，「韓市長不是說溝渠都清了嗎？怎麼還會淹水」，可以知道人為的治水是有限的，何苦拿治水來當政治議題，不能說高雄淹水都是以前的責任，台南淹水都是現在的責任，這樣也是怪怪的。

黃偉哲表示，就連雙北最近下大雨都還會淹水，台北治水砸了7、800億元以上，還是淹水，所以怪來怪去沒有意思，要看如果真的有人不臧，就把人抓起來，繩之以法，如果沒有，空口說白話，既不營養、也不專業，對選舉也不一定能加分。

而韓國瑜昨晚在臉書上指出，26年來，台南市分配到最多治水經費，將近240億的治水經費，遠高於治水經費第二多的高雄市134億，但到底這些錢花到哪裡去了？

韓指出，2014年的二仁溪整治工程，豆腐渣工程完工不到20日即崩毀，還有4人因弊案而被起訴；三爺溪及仁德大排也花下鉅資整治，但仍然溢堤無效；新蓋的滯洪池也規畫不周。