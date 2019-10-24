親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

世界大賽G2／國民灌12分打爆太空人 破韋蘭德取2連勝

美學者預測 蔡英文可能勝選的主要原因有兩個

韓國瑜批台南治水人謀不臧 黃偉哲神回：高雄不淹水了嗎

2019-10-24 12:31聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

高雄市長韓國瑜請假拚選總統，全台跑透透，也不忘記用臉書炮轟深綠的台南，指台南花了240億元的治水經費，卻仍然照常淹水，批評其中有人謀不臧的部分，要換政黨才能浮現真相，對此，台南市長黃偉哲今天表示，韓市長對高雄市政都不太熟悉，更何況是台南，對台南治水說三道四，應該先看看高雄是不是也淹水。

黃偉哲今天表示，韓國瑜因為要選總統，把市政交給其他人，韓對市政熟悉度他予以尊重，但對台南的治水肯定不清楚，26年來治水花的最多是北部的縣市，台北市光是淡水河就花了5、600億，台南面積這麼大、河系這麼多，才花200多億，達到的效果是有限的。

他表示，這是科學問題、專業問題，不是選舉操弄議題，更不是情緒發洩的地方，請韓市長多問治水專家，台南到底哪裡治水不當，如果台南有台北的治水經費，情況一定能改善更好，全台灣易淹水的地區有三分之一都在台南，要花的錢比較多也是可以理解的。

至於2014年二仁溪水位上漲造成淹水，對市民很抱歉，外人要說三道四，先看看高雄有沒有淹水，「韓市長不是說溝渠都清了嗎？怎麼還會淹水」，可以知道人為的治水是有限的，何苦拿治水來當政治議題，不能說高雄淹水都是以前的責任，台南淹水都是現在的責任，這樣也是怪怪的。

黃偉哲表示，就連雙北最近下大雨都還會淹水，台北治水砸了7、800億元以上，還是淹水，所以怪來怪去沒有意思，要看如果真的有人不臧，就把人抓起來，繩之以法，如果沒有，空口說白話，既不營養、也不專業，對選舉也不一定能加分。

而韓國瑜昨晚在臉書上指出，26年來，台南市分配到最多治水經費，將近240億的治水經費，遠高於治水經費第二多的高雄市134億，但到底這些錢花到哪裡去了？

韓指出，2014年的二仁溪整治工程，豆腐渣工程完工不到20日即崩毀，還有4人因弊案而被起訴；三爺溪及仁德大排也花下鉅資整治，但仍然溢堤無效；新蓋的滯洪池也規畫不周。

好多鄉親在座談中向他反映，到了2018年，永康及仁德部分地區還是逢雨必淹，813暴雨造成上千戶淹水，而交通要道永大路更是嚴重積淹，也間接代表二仁溪的整治失敗。其中是否有人謀不贓的部分？這些疑惑是否要政黨執政才能浮出檯面，公開透明？

台南市長黃偉哲。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲。記者修瑞瑩／攝影
分享

治水淹水韓國瑜黃偉哲2020選舉

相關新聞

沁樂園負責人辭世 澎湖僅存公娼館走入歷史

2019-10-24 12:50

觀光政策跳票？ 高市府：住宿成長21%

2019-10-23 23:52

大林蒲遷村 中央地方11月1日再溝通

2019-10-23 23:52

日本冰見市長訪高雄 盼締結友好

2019-10-23 23:51

高市府座談 商圈理事長吐苦水：長明商圈「火快熄了」 盼轉型

2019-10-23 23:43

游東運、許育辰 世界麵包賽奪銀

2019-10-23 23:42

金門機場3野犬闖入航班受影響 總統專機將至…射殺2隻

2019-10-23 23:14

恆春「半島歌謠祭」25日登場 舞台劇嘗試索票秒殺

2019-10-23 23:01

日本冰見市來訪 盼與高雄締結友好關係

2019-10-23 16:11

新住民體驗總統大選模擬投票 直呼民主可貴

2019-10-23 16:11

高市對大林蒲遷村案疑慮仍多 11月1日中央地方再溝通

2019-10-23 16:09

新加坡名廚來高雄獻藝 高雄海味化為美味饗宴

2019-10-23 14:44

「駁二嬉啤派對」周末登場 搞怪扮裝萬聖乾杯

2019-10-23 14:09

智障男孩參加偏鄉身障職訓結訓 獲永齡農場錄用了

2019-10-23 13:04

高市商圈座談 葉匡時：有短中長期規畫協助發展

2019-10-23 12:10

人口觀光政策都複製貼上？ 韓市府：住宿觀光人次有成長

2019-10-23 11:46

高雄路竹4區 26日4萬多戶將停水21小時

2019-10-23 11:41

高雄鐵路地下化 鳳山維新橋26日起拆除陸橋

2019-10-23 10:31

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

新鶯堤外便道8.4億太龐大 蘇貞昌霸氣：這錢我替新北出

2019-10-23 13:29

新北環狀線10月25日初勘 侯友宜：通車有優惠

2019-10-23 15:52

影／7比0解聘總幹事 通霄農會惹風暴

2019-10-23 14:05

不是虧損？ 中寮龍鳳瀑布空中步道封園真正原因曝光

2019-10-23 14:09

看過來！抓蟲賺外快 彰縣荔枝椿象成蟲每公斤1千元收購

2019-10-24 07:25

炸美的！屏東這座教堂 信仰與文化交織極致美

2019-10-23 15:11

離岸風電開發商對彰化釋善意 贊助3億多元營養午餐費

2019-10-23 16:28

台中人注意！旱溪西路豐原至潭子封閉 替代路線看這裡

2019-10-24 11:30

桃園第二行政園區選址未定 市府秘書處長：無政治考量

2019-10-23 14:05

不怕景觀吊橋退燒 南投縣還有2座將啟用

2019-10-23 18:03

不滿市區有鐵皮違建 柯文哲再批阿扁「違建特赦令」

2019-10-23 19:42

新北市府禮堂喊韓國瑜凍蒜 韓粉涉行政中立恐沒收2萬

2019-10-23 17:17

桃園機捷票價 侯友宜：盼再降10元

2019-10-23 14:53

金門機場3野犬闖入航班受影響 總統專機將至…射殺2隻

2019-10-23 23:14

「忘憂谷」公廁不開放被貼「僅供觀賞」 中市議員要求解決

2019-10-23 15:13

圓環轉彎要打方向燈？ 民眾霧煞煞

2019-10-23 23:59

中一中停車場爭議 前交通局長王義川喊不知情挨批卸責

2019-10-23 18:02

鶯歌近桃園拚建設 侯友宜：與鄭文燦有默契

2019-10-23 16:16

竹市議會歷屆議員回娘家 老議員憶當年

2019-10-23 17:18

稻草藝術結合音樂 來田中過文藝周六

2019-10-23 17:55

捷運優惠搞不定 侯友宜：盼中央設軌道局統一處理

2019-10-23 15:17

汐止火車站環境亂 地方批台鐵拖延又卸責

2019-10-23 19:26

北北基桃異地還書不成 侯友宜：北市較麻煩

2019-10-23 14:45

柯文哲嗆質詢超越三權分立的界線 議員酸：沒搞清楚問題

2019-10-23 16:32

新丁粄客家傳統文化再現 打造獅潭新店山村慶典

2019-10-24 07:59

台南又有學校疑似集體食物中毒 三分之一學生請假未上學

2019-10-23 17:35

揭神秘面紗 台南水道博物館擁台南最大百年羅漢松

2019-10-23 14:11

逛傳統市場也能很舒適 社頭攤販市場6攤奪評選一星

2019-10-24 07:22

88嬤照顧8歲曾孫 彰化西南角故事多6世代合作記錄成書

2019-10-23 22:46

台西鄉間道路30年未修破損 張麗善：籌措1200萬改善

2019-10-23 13:19

借市府禮堂喊韓國瑜凍蒜 新北市認不違反行政中立

2019-10-23 20:36

玩沙新去處 新店陽光公園多了向日葵造型沙坑

2019-10-24 07:18

竹市頂竹圍公園新增鞦韆轉盤碎石坑 共融安全老少同樂

2019-10-23 16:21

鄰長一當70年 他說：我是里長的分身

2019-10-23 17:55

「駁二嬉啤派對」周末登場 搞怪扮裝萬聖乾杯

2019-10-23 14:09

歷時近一年...桃市第二行政園區選址仍未定

2019-10-23 23:21

嘉惠大新營 衛福部新營醫院與嘉義長庚建教簽約

2019-10-23 15:09

浪漫台三線藝術季 桃園三坑老街開跑

2019-10-23 17:24

水道博物館百年羅漢松…台南最大 價值上億日圓

2019-10-23 23:13

全國石虎路殺最多道路苗栗140縣道 改善工程2.2億

2019-10-23 22:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top