韓國瑜批台南治水人謀不臧 黃偉哲神回：高雄不淹水了嗎
高雄市長韓國瑜請假拚選總統，全台跑透透，也不忘記用臉書炮轟深綠的台南，指台南花了240億元的治水經費，卻仍然照常淹水，批評其中有人謀不臧的部分，要換政黨才能浮現真相，對此，台南市長黃偉哲今天表示，韓市長對高雄市政都不太熟悉，更何況是台南，對台南治水說三道四，應該先看看高雄是不是也淹水。
黃偉哲今天表示，韓國瑜因為要選總統，把市政交給其他人，韓對市政熟悉度他予以尊重，但對台南的治水肯定不清楚，26年來治水花的最多是北部的縣市，台北市光是淡水河就花了5、600億，台南面積這麼大、河系這麼多，才花200多億，達到的效果是有限的。
他表示，這是科學問題、專業問題，不是選舉操弄議題，更不是情緒發洩的地方，請韓市長多問治水專家，台南到底哪裡治水不當，如果台南有台北的治水經費，情況一定能改善更好，全台灣易淹水的地區有三分之一都在台南，要花的錢比較多也是可以理解的。
至於2014年二仁溪水位上漲造成淹水，對市民很抱歉，外人要說三道四，先看看高雄有沒有淹水，「韓市長不是說溝渠都清了嗎？怎麼還會淹水」，可以知道人為的治水是有限的，何苦拿治水來當政治議題，不能說高雄淹水都是以前的責任，台南淹水都是現在的責任，這樣也是怪怪的。
黃偉哲表示，就連雙北最近下大雨都還會淹水，台北治水砸了7、800億元以上，還是淹水，所以怪來怪去沒有意思，要看如果真的有人不臧，就把人抓起來，繩之以法，如果沒有，空口說白話，既不營養、也不專業，對選舉也不一定能加分。
而韓國瑜昨晚在臉書上指出，26年來，台南市分配到最多治水經費，將近240億的治水經費，遠高於治水經費第二多的高雄市134億，但到底這些錢花到哪裡去了？
韓指出，2014年的二仁溪整治工程，豆腐渣工程完工不到20日即崩毀，還有4人因弊案而被起訴；三爺溪及仁德大排也花下鉅資整治，但仍然溢堤無效；新蓋的滯洪池也規畫不周。
好多鄉親在座談中向他反映，到了2018年，永康及仁德部分地區還是逢雨必淹，813暴雨造成上千戶淹水，而交通要道永大路更是嚴重積淹，也間接代表二仁溪的整治失敗。其中是否有人謀不贓的部分？這些疑惑是否要政黨執政才能浮出檯面，公開透明？
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