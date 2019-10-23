慈濟社工師宅急便開箱文 呈現長期關懷弱勢的慈善面貌

2019-10-23 22:27 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



慈濟基金會的社工師是怎樣關懷弱勢、長期投入慈善工作的？今天慈濟高雄分會南部社服號召南部社工、志工團隊拍攝慈善宅急便開箱文，加上社工師隨身訪視行頭，讓民眾了解訪視團隊的慈善面貌。

慈善宅急便開箱文中有廣泛用於台灣與全球救災工作的淨斯多功能福慧床，每次遇天然災害或重大災害事件時社工規劃訪視路線及各項紀錄、報告，還有慈濟新芽獎學金獎狀。

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慈濟基金會的慈善工作，包括弱勢家庭居家關懷、長期生活補助、急難生活補助、冬令發放、災害救助、醫療補助、喪葬補助、節慶關懷、課輔、營隊成長班、助學補助、新芽獎學金、房屋修繕、居家安全改善、居家往診、居家打掃等16大類的第一線社區重任。

慈發處南部社服組長楊芳美表示，一般民眾對慈濟慈善工作的運作並不清楚，因此號召社工與志工參與開箱圖的拍攝，讓社會了解第一線年輕夥伴積極、熱誠、全心投入每一次心靈與實質支持的工作面貌。

2018年慈濟長期關懷的家庭、扶助的對象72%是年幼、長者、身障與疾病者。楊芳美表示，開箱文呈現慈濟社工與志工以實際評估的需求提供協助，解除他們生活困境，並透過相關服務方案與持續陪伴，輔導自立、脫貧、解困。

慈濟高雄分會21年前主動承接高雄市社會局長青中心獨居長者方案，高雄縣市合併至今認養20個行政區獨居長者關懷，也帶動社區中的鄰里長、鄰居、親友共同關懷長者，以協助長者建立社區中的互助網絡。