「半島劇場」未演先轟動 免費索票引發收藏熱

2019-10-23 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東即時報導



屏東縣恆春半島秋季音樂盛事「半島歌謠祭」周末登場，今年首度在恆春猴洞山公園旁打造2樓的老街復刻場景「半島劇場」，由台南人劇團偕同斜槓青年創作體製作舞台劇「半島風聲，相放伴」，將恆春半島阿公阿嬤的生活故事結合音樂、戲劇、影像、燈光、裝置藝術等元素搬上舞台，讓恆春古城化身為歷史生活現場，還首度在恆春測試「索票」看演出，500張立即秒殺。

屏東縣文化處長吳明榮說，「半島歌謠祭」是從已舉辦10年的「國際民謠節」傳承下來的節慶活動，結合世界音樂、台;灣民謠、恆春民謠及半島自然地景與社區生態而成的國際藝術節慶，去年轉型為「半島歌謠祭」品牌的首年年，秉著文化扎根、駐點創作、跨界創新等特性，提高在地音樂人的創作能量和節慶的國際化層次，「半島劇場」透過戲劇的形式，與在地的音樂、歌謠、生活合而為一，展演屬於在地的故事。

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台南人劇團團長李維睦說，「半島風聲 相放伴」不僅以舞台劇呈現恆春半島的民謠文化和歷史，硬體設計上有許多嘗試，以猴洞山為背景的舞台，搭建2層樓以上的布景，並參考羅馬劇場形式搭設立500人的觀眾席，將呈現特別的景觀；這齣戲也是首度讓恆春民謠和滿州民謠同台演出，隔一座山頭各自傳唱不同的民謠曲調，都將在本齣戲劇被一起看見。