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「半島劇場」未演先轟動 免費索票引發收藏熱

2019-10-23 19:24聯合報 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣恆春半島秋季音樂盛事「半島歌謠祭」周末登場，今年首度在恆春猴洞山公園旁打造2樓的老街復刻場景「半島劇場」，由台南人劇團偕同斜槓青年創作體製作舞台劇「半島風聲，相放伴」，將恆春半島阿公阿嬤的生活故事結合音樂、戲劇、影像、燈光、裝置藝術等元素搬上舞台，讓恆春古城化身為歷史生活現場，還首度在恆春測試「索票」看演出，500張立即秒殺。

屏東縣文化處長吳明榮說，「半島歌謠祭」是從已舉辦10年的「國際民謠節」傳承下來的節慶活動，結合世界音樂、台;灣民謠、恆春民謠及半島自然地景與社區生態而成的國際藝術節慶，去年轉型為「半島歌謠祭」品牌的首年年，秉著文化扎根、駐點創作、跨界創新等特性，提高在地音樂人的創作能量和節慶的國際化層次，「半島劇場」透過戲劇的形式，與在地的音樂、歌謠、生活合而為一，展演屬於在地的故事。

台南人劇團團長李維睦說，「半島風聲　相放伴」不僅以舞台劇呈現恆春半島的民謠文化和歷史，硬體設計上有許多嘗試，以猴洞山為背景的舞台，搭建2層樓以上的布景，並參考羅馬劇場形式搭設立500人的觀眾席，將呈現特別的景觀；這齣戲也是首度讓恆春民謠和滿州民謠同台演出，隔一座山頭各自傳唱不同的民謠曲調，都將在本齣戲劇被一起看見。

「半島劇場」首度嘗試以「索票」方式進場，具紀念價值的票券隨即引發蒐集潮；縣文化處表示，25、26日兩天的演出，因票券已被索取一空，仍會盡量讓向隅民眾進場，希望更多人看到恆春民謠的驕傲時刻；27日邀請滿州民謠協會演出「悠悠古調牛母伴」和「寶川平貴愛在滿州」兩齣戲，由國寶藝師張日貴所指導的藝生張碧英、張錦貴和黎竹紅等同台演出，結合戲劇和傳統滿州民謠的思想起、楓港小調、五孔小調、牛母伴等經典曲目。

屏東縣「半島歌謠季」首度推出以恆春半島阿公阿嬤生活故事的舞台劇「半島風聲，相放伴...
屏東縣「半島歌謠季」首度推出以恆春半島阿公阿嬤生活故事的舞台劇「半島風聲，相放伴」，特別在恆春鎮猴洞山公園旁打造2層樓的懷舊場景舞台。記者潘欣中／攝影
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屏東縣「半島歌謠季」創新推出舞台劇「半島風聲，相放伴」，將恆春半島阿公阿嬤的生活...
屏東縣「半島歌謠季」創新推出舞台劇「半島風聲，相放伴」，將恆春半島阿公阿嬤的生活故事搬上舞台，免費票券隨即引發收藏熱。記者潘欣中／翻攝
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恆春劇場屏東縣

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