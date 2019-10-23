綠議員批拚觀光淪口號 高市府稱有佳績

2019-10-23 18:20 中央社 高雄23日電



高雄市民進黨市議員林智鴻等人今天說，市長韓國瑜提出的觀光政策5大目標內容空洞，韓國瑜要設立觀光部，但是至今高雄市觀光局長還是代理。市府則拿數據說明拚觀光有成。

民進黨高雄青連線議員開記者會檢驗並指韓國瑜提出的觀光政策空洞。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

市議員鄭孟洳指出，韓國瑜觀光政策5大目標內容空洞；有關韓國瑜說未來要升格觀光部，她請韓國瑜先找到高雄市觀光局長，不要至今還在用代理局長。

市議員李雅慧指出，韓國瑜日前說要拚8年任期後，觀光產值比2018年多一倍，觀光人次從1100萬成長到2000萬，質疑韓國瑜又在說大話；她說，市府觀光局說要讓高雄2019的觀光達到1000萬人次，但是今年上半年的數據顯示連一半都未達到，呼籲韓國瑜回頭把高雄觀光達標再談遠大目標。

市議員林智鴻以韓國瑜說高雄人口10年內要增加到500萬，折算今年應該要增加23萬人，但近一年來高雄人口未增反減逾300人，盼「勿讓高雄人的痛成為全台灣人的痛」，籲民眾不要受騙上當，市議員李喬如促韓國瑜回歸市政勿吹牛說大話。

市府新局發布新聞稿指出，韓國瑜上任後，觀光住宿人次增幅6都第一，籲議員不應以片段資訊抹煞團隊的努力。

市府指出，人口數方面，108年1月至9月遷入（社會增加）1711人，扭轉高雄市自縣市合併以來人口持續外移的困境，惟受到人口高齡化及少子化衝擊，致總人口仍呈現衰退。

觀光方面，市府說上半年住宿458萬人次，是6都第2，與去年同期378萬，增加80萬，成長21%。市府指出，前觀光局長潘恒旭談到千萬觀光人次時，無法預期下半年發生陸客大幅限縮情況，此時檢討千萬觀光人次並不公平。