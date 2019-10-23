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高雄永安石斑魚節11月9、10盛大登場

2019-10-23 18:05攝影中心 記者劉學聖／高雄即時報導

邁入第20周年的「2019永安石斑魚節」將於11月9日、10日盛大登場，搶先公布澎湃好吃的「石斑魚饗宴」菜色，今年首次與四大飯店聯合推出「快閃創意石斑魚料理」以桌菜或單點的方式開放預訂，限時、限量快閃優惠，永安區公所獨家打造的「厚唇家族-安啾」全新公仔亮相，邀請全國民眾到永安買尚青ㄟ石斑魚、吃澎湃好吃的石斑魚料理、拍照打卡拿好禮，搭乘免費景點導覽列車，探尋永安秘境。

永安石斑魚節記者會由高雄市政府秘書長陳鴻益代表市長韓國瑜參加，今年石斑魚節為了落實照顧弱勢的施政，特別由永安區公所、台灣中油、台電公司興達發電廠、永安區漁會、永安區農會共同認捐公益桌次，邀請全國所有民眾，一起來到永安區，共同參與「2019永安石斑魚節」活動，其他活動好康還有嚴選在地新鮮石斑魚、搭配時令蔬果的石斑魚便當，一份只要98元，400份限時搶購；永安宮廣場的「魚市集」將現撈新鮮魚貨以最優惠價格讓民眾滿載而歸，今年加碼1500尾新鮮的石斑魚特賣，每二十分鐘一班的導覽列車，帶領民眾悠遊永新灣、鑽石沙灣、鹽田濕地、鹽田彩繪村、蘇班長安心漁場及天文宮等特色景點，相關訊息可上「2019永安石斑魚節」官方網站或永安區公所網站查詢。

2019永安石斑魚節將於11月9日、10日盛大登場，邀請民眾前往參加。記者劉學聖...
2019永安石斑魚節將於11月9日、10日盛大登場，邀請民眾前往參加。記者劉學聖／攝影
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2019永安石斑魚節將於11月9日、10日盛大登場，搶先公布澎湃好吃的「石斑魚饗...
2019永安石斑魚節將於11月9日、10日盛大登場，搶先公布澎湃好吃的「石斑魚饗宴」菜色，菜色豐富。記者劉學聖／攝影
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2019永安石斑魚節將於11月9日、10日盛大登場，搶先公布澎湃好吃的「石斑魚饗...
2019永安石斑魚節將於11月9日、10日盛大登場，搶先公布澎湃好吃的「石斑魚饗宴」菜色，菜色豐富。記者劉學聖／攝影
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快閃列車韓國瑜

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