拚國民外交！屏東三地門與帛琉安加爾州將締結姐妹市

2019-10-23 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣即時報導



拚國民外交！屏東縣三地門鄉，繼馬紹爾群島艾彭環礁市長狄布姆9月底來訪後，帛琉共和國参議員、青年及社會福利主席Regis Akitaya，今天也率團前往，並感受台灣原住民的文化與熱情。三地門鄉長車牧勒薩以、代表會主席陳忠雄、縣議員江金妹等人以傳統歌謠迎賓，並致贈原住民背心，象徵彰顯締結姐妹市友好關係發展，雙方也就締結事宜進行意見交流。

車牧勒薩以表示，Regis Akitaya参議員是華盛頓西雅圖大學工程學學士畢業，是位非常優秀的人才，在資源與發展部擔任過部長，也在私人企業都任職各種傑出的職務。相信繼艾彭環礁市狄布姆市長來訪後，能從Regis參議員的所學或經歷，得到很多的收穫。這次的文化、產業、教育等面向交流，將有助和我們南島民族的帛琉朋友進一步地相互認識，也作了一次成功的國民外交，期待讓更多國家認識臺灣原住民族文化，進而行銷三地門鄉原住民族部落之美，更提升能見度。

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