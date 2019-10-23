親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「折扣快打到骨折」墾丁旅宿降價歷年之最

拚國民外交！屏東三地門與帛琉安加爾州將締結姐妹市

2019-10-23 17:45聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

拚國民外交！屏東縣三地門鄉，繼馬紹爾群島艾彭環礁市長狄布姆9月底來訪後，帛琉共和國参議員、青年及社會福利主席Regis Akitaya，今天也率團前往，並感受台灣原住民的文化與熱情。三地門鄉長車牧勒薩以、代表會主席陳忠雄、縣議員江金妹等人以傳統歌謠迎賓，並致贈原住民背心，象徵彰顯締結姐妹市友好關係發展，雙方也就締結事宜進行意見交流。

車牧勒薩以表示，Regis Akitaya参議員是華盛頓西雅圖大學工程學學士畢業，是位非常優秀的人才，在資源與發展部擔任過部長，也在私人企業都任職各種傑出的職務。相信繼艾彭環礁市狄布姆市長來訪後，能從Regis參議員的所學或經歷，得到很多的收穫。這次的文化、產業、教育等面向交流，將有助和我們南島民族的帛琉朋友進一步地相互認識，也作了一次成功的國民外交，期待讓更多國家認識臺灣原住民族文化，進而行銷三地門鄉原住民族部落之美，更提升能見度。

Regis Akitaya除感謝三地門鄉熱情款待，他說對於世界的原住民歷史有著濃厚興趣，對於傳統過火迎賓儀式印象深刻，排灣族的工藝、服飾等皆令人驚艷。帛琉與台灣有著南島語系的連結，透過合作進行青年及文化等項目上的交流，彼此學習也共創雙贏，回國後將向自己所在的安加爾州長聯繫，並再次來台簽署締結姊妹市。

帛琉共和國參議員Regis Akitaya（左）與三地門鄉長車牧勒薩以（右），彼...
帛琉共和國參議員Regis Akitaya（左）與三地門鄉長車牧勒薩以（右），彼此交換禮物。記者江國豪／攝影
分享
帛琉共和國参議員Regis Akitaya，率團參訪屏東縣三地門鄉。記者江國豪／...
帛琉共和國参議員Regis Akitaya，率團參訪屏東縣三地門鄉。記者江國豪／攝影
分享
帛琉共和國参議員Regis Akitaya，率團參訪屏東縣三地門鄉。記者江國豪／...
帛琉共和國参議員Regis Akitaya，率團參訪屏東縣三地門鄉。記者江國豪／攝影
分享
帛琉共和國参議員Regis Akitaya，率團參訪屏東縣三地門鄉。記者江國豪／...
帛琉共和國参議員Regis Akitaya，率團參訪屏東縣三地門鄉。記者江國豪／攝影
分享

原住民帛琉青年

相關新聞

新住民體驗總統大選模擬投票 直呼民主可貴

2019-10-23 16:11

高市對大林蒲遷村案疑慮仍多 11月1日中央地方再溝通

2019-10-23 16:09

新加坡名廚來高雄獻藝 高雄海味化為美味饗宴

2019-10-23 14:44

「駁二嬉啤派對」周末登場 搞怪扮裝萬聖乾杯

2019-10-23 14:09

智障男孩參加偏鄉身障職訓結訓 獲永齡農場錄用了

2019-10-23 13:04

高市商圈座談 葉匡時：有短中長期規畫協助發展

2019-10-23 12:10

人口觀光政策都複製貼上？ 韓市府：住宿觀光人次有成長

2019-10-23 11:46

高雄路竹4區 26日4萬多戶將停水21小時

2019-10-23 11:41

高雄鐵路地下化 鳳山維新橋26日起拆除陸橋

2019-10-23 10:31

典寶溪滯洪池 立委促如期完工

2019-10-22 23:28

逛高雄市場、夜市更好玩！高師大、市府合作市集再造

2019-10-22 19:33

金門屢傳大陸漁船擱淺汙染 縣府兵棋推演提防

2019-10-22 18:58

小吃攤徵洗碗工因性別被罰30萬 高市議員促修就服法

2019-10-22 18:55

金門推社會福利系統 弱勢縣民可享到府服務

2019-10-22 18:50

古寧頭參戰老英雄重返金門 難掩英雄淚

2019-10-22 17:18

屏東站前水舞噴泉不到2週故障 竟是垃圾惹的禍

2019-10-22 15:54

影／高雄市副市長葉匡時宣布 高雄解除登革熱警戒

2019-10-22 15:13

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

基隆樹葬區揭幕 不造墓、立碑、留記號 北北基全免費

2019-10-23 11:32

基隆首處樹葬區崇璞園明啟用 北北基民眾免費

2019-10-22 19:14

新鶯堤外便道8.4億太龐大 蘇貞昌霸氣：這錢我替新北出

2019-10-23 13:29

影／7比0解聘總幹事 通霄農會惹風暴

2019-10-23 14:05

北港朝天宮「染紅」？ 董事長：董事個人立場與廟方無關

2019-10-23 12:09

不是虧損？ 中寮龍鳳瀑布空中步道封園真正原因曝光

2019-10-23 14:09

新北環狀線10月25日初勘 侯友宜：通車有優惠

2019-10-23 15:52

高雄鐵路地下化 鳳山維新橋26日起拆除陸橋

2019-10-23 10:31

嘉縣水上1800支監視器完工不到1年 廠商跑路

2019-10-22 23:38

150萬拾金不昧表揚獲千元禮券 清潔隊員：4年前撿6萬元

2019-10-23 12:42

高雄路竹4區 26日4萬多戶將停水21小時

2019-10-23 11:41

逛高雄市場、夜市更好玩！高師大、市府合作市集再造

2019-10-22 19:33

炸美的！屏東這座教堂 信仰與文化交織極致美

2019-10-23 15:11

象鼻岩回響／侯友宜：中央不負責 市府和侯友宜負責

2019-10-23 11:08

泰山水管破裂近30小時惹民怨 侯友宜要求水公司負責

2019-10-23 11:12

桃園第二行政園區選址未定 市府秘書處長：無政治考量

2019-10-23 14:05

離岸風電開發商對彰化釋善意 贊助3億多元營養午餐費

2019-10-23 16:28

葛鬱金翻轉偏鄉！粉渣變綠能、經費投入公益食堂

2019-10-23 07:39

新北市府禮堂喊韓國瑜凍蒜 韓粉涉行政中立恐沒收2萬

2019-10-23 17:17

議員質疑媒事組人太多 柯文哲回擊：超越三權分立界線

2019-10-23 12:43

小吃攤徵洗碗工因性別被罰30萬 高市議員促修就服法

2019-10-22 18:55

桃園機捷票價 侯友宜：盼再降10元

2019-10-23 14:53

控不信任案「偷襲」 通霄農會總幹事陳情

2019-10-22 23:50

議員：比總統府還忙？ 北市媒事組遭批人太多

2019-10-22 23:25

都審才過 大巨蛋「路型改善」啟動

2019-10-23 00:28

全國縣市之冠！土石方再利用 金門縣府連3年拿優等

2019-10-22 19:14

金門屢傳大陸漁船擱淺汙染 縣府兵棋推演提防

2019-10-22 18:58

基隆翻轉老舊市容 改造4法獎懲並用

2019-10-23 00:23

三重針對美食外送員加強交通執法 5天開罰22件

2019-10-23 12:16

水稻保險保費 嘉義縣政府加碼補助至30%

2019-10-22 19:50

基隆300女童軍登軍艦變小記者 「在艦隊會不會暈船？」

2019-10-22 18:56

柯文哲嗆質詢超越三權分立的界線 議員酸：沒搞清楚問題

2019-10-23 16:32

花蓮在地店家發起 「淡季」為溝仔尾注入新生命

2019-10-22 19:55

石虎監測相機遭竊 苗縣議員韓茂賢：一定要找出真相

2019-10-23 11:35

遊覽車動員參觀衝人數 桃園農博挨批如煙火秀

2019-10-23 11:02

看問題／中火停機兩面刃 考驗盧秀燕

2019-10-23 00:02

「忘憂谷」公廁不開放被貼「僅供觀賞」 中市議員要求解決

2019-10-23 15:13

捷運優惠搞不定 侯友宜：盼中央設軌道局統一處理

2019-10-23 15:17

鶯歌近桃園拚建設 侯友宜：與鄭文燦有默契

2019-10-23 16:16

綠議員稱剩侯友宜可救國民黨選情 侯：我沒有這麼偉大

2019-10-23 10:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top