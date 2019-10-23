蒙面迎風嬉遊趣 澎湖農村添創意

2019-10-23 16:37 中央社 澎湖縣23日電



秋冬季節，遊客包覆著澎湖傳統蒙面布巾，變成蒙面遊客到處逛逛，會是旅遊中一種難得的體驗，也可清楚的看到海島之美。

澎湖縣政府「戀戀海味」系列之一的「蒙面迎風嬉遊趣」活動，今天下午由澎湖縣長賴峰偉、澎管處長許宗民等人在獲得世界百大綠色旅遊的澎湖南寮村發表，縣府旅遊處長陳美齡、稅務局長曾慧香與海灘男孩馬揚威及比基尼女孩吳玳慈等還擔任蒙面走秀，歡迎各地遊客來澎湖農漁村旅遊，會有個完全不一樣的旅遊體驗。

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縣府表示，「蒙面迎風嬉遊趣」活動自11月1日起至明年1月12日每週五和週日，以西遊記故事為主題，規劃有南寮尋寶、風車牆、農漁村文化等主題遊程，現場還提供農村古早味等豆花、炸棗等供品嚐。

澎湖縣長賴峰偉表示，傳統的「蒙面女郎」，隨著社會型態轉變，年輕一輩幾乎都已遺忘，導致這傳統蒙面的習俗幾乎看不到，已逐漸式微，縣府今年首推菊島「蒙面」文創設計，並推出「蒙面迎風嬉遊趣」活動，期盼讓這項特有的無形文化資產再現風華，流傳下來。

澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖海島，一年四季氣候分明，春暖夏熱，秋冬風強，先民為適應這特殊的天候，發揮智慧獨創「蒙面布巾」包裹衣飾，來減少烈陽鹹風的傷害；且因大多數的蒙面者多為女性，故有「蒙面女郎」之稱，長遠下來，形塑成了澎湖另類文化資產。

縣府旅遊處指出，「蒙面布巾」傳統蒙面，是以毛巾或約3尺見方的布巾來蒙面，將整個頭臉包裹起來，僅露出眼睛部份，以減少風吹日曬或被灼傷。早期的農漁村社會的大部份婦女，無論上山的田間耕作、下海潮間帶抓魚拾貝或是做工出門勞動時都會蒙面，因而有「蒙面女郎」的稱號，文化局也在97年10月9日列為無形民俗文化資產保存。