維護勞權 高市勞工局籲外送人員籌組或加入工會
2019-10-23 16:16
聯合報 記者蔡容喬
／高雄即時報導
「宅經濟」商機興起，近來外送平台與運送服務工作者的勞動權益也引發討論，高雄市勞工局長王秋冬表示，在「自由工作者權益保障法」立法前，呼籲該類工作者可籌組或加入工會，以保障現階段的勞動權益。
王秋冬表示，勞動部與資方對外送員的工作契約認定仍有爭議，且外送服務等非典型勞工之契約內容多元，短期內恐難逐一釐清，可預見未來多元從業模式衍生的爭議，只會愈來愈多，應透過籌組或參加工會，以群體力量提升勞動權益，並改善工作環境。
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勞工局說，最近接獲不少外送相關從業人員的詢問電話，如將自主連署發起籌組申請，勞工局將積極輔導成立工會。
王秋冬表示，外送工作者一旦經認定適用勞基法，將由業者登記地的勞工主管機關，就工作規則有關勞動條件、薪酬、奬懲等規定詳加審查，避免外送員因追求高獎金而搶快或過勞，也會建議業者提高團險、意外險等額度。
至於無一定雇主或自營作業的外送員，也可依加入運送或宅配相關職業工會，以參加勞保獲得保障；若外送員與平台業者發生勞資或職災補償爭議，勞工局也將優先協助調處，弭平爭議。
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