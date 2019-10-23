親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

印尼反惡法大遊行：木已成舟的《肅貪會法》修正案

我國班機視為領土 港嫌陳同佳登機就抓人

新住民體驗總統大選模擬投票 直呼民主可貴

2019-10-23 16:11聯合報 記者林保光／即時報導

新住民參與模擬投票。記者林保光／翻攝
新住民參與模擬投票。記者林保光／翻攝
分享
移民署南區事務大隊因應明年1月11日總統、副總統及立法委員選舉，今天為擁有投票權的新住民，舉辦反賄選宣導活動，並由高雄市選舉委員會模擬投、開票所的布置，讓新住民體驗投票流程。

移民署南區事務大隊高雄市第一服務站主任徐志權表示，有些新住民剛拿到身分證，因原籍國的政治、文化與我國不同，選舉制度也有所差異，為了讓他們了解我國的選舉制度，才向新住民宣導選舉相關規定並舉行模擬投票，告訴新住民們，民主政治得來不易，要珍惜手中神聖的選票。

移民署高雄市第一服務站在反賄選宣導活動中，邀請高雄市選委會副總幹事陳寶德、組長李錫冰到場，向新住民解說賄選可能涉及的刑責和檢舉賄選的方法，並模擬投、開投票的布置，準備模擬選票、設領票處、圈票處，供新住民體驗投票流程。

參與活動的新住民姐妹，包括來自越南、印尼、泰國、柬埔寨，她們一一體驗投票，說蓋選票的時候，有感受到民主自由的可貴。

在新住民反賄選的宣導活動上，高雄市選舉委員會向參與活動的新住民，說明投票注意事項...
在新住民反賄選的宣導活動上，高雄市選舉委員會向參與活動的新住民，說明投票注意事項。記者林保光／攝影
分享
新住民體驗模擬投票，選委會人員指導新住民將選票投入票匭。記者林保光／翻攝
新住民體驗模擬投票，選委會人員指導新住民將選票投入票匭。記者林保光／翻攝
分享

新住民投票移民署

相關新聞

日本冰見市來訪 盼與高雄締結友好關係

2019-10-23 16:11

高市對大林蒲遷村案疑慮仍多 11月1日中央地方再溝通

2019-10-23 16:09

新加坡名廚來高雄獻藝 高雄海味化為美味饗宴

2019-10-23 14:44

「駁二嬉啤派對」周末登場 搞怪扮裝萬聖乾杯

2019-10-23 14:09

智障男孩參加偏鄉身障職訓結訓 獲永齡農場錄用了

2019-10-23 13:04

高市商圈座談 葉匡時：有短中長期規畫協助發展

2019-10-23 12:10

人口觀光政策都複製貼上？ 韓市府：住宿觀光人次有成長

2019-10-23 11:46

高雄路竹4區 26日4萬多戶將停水21小時

2019-10-23 11:41

高雄鐵路地下化 鳳山維新橋26日起拆除陸橋

2019-10-23 10:31

典寶溪滯洪池 立委促如期完工

2019-10-22 23:28

逛高雄市場、夜市更好玩！高師大、市府合作市集再造

2019-10-22 19:33

金門屢傳大陸漁船擱淺汙染 縣府兵棋推演提防

2019-10-22 18:58

小吃攤徵洗碗工因性別被罰30萬 高市議員促修就服法

2019-10-22 18:55

金門推社會福利系統 弱勢縣民可享到府服務

2019-10-22 18:50

古寧頭參戰老英雄重返金門 難掩英雄淚

2019-10-22 17:18

屏東站前水舞噴泉不到2週故障 竟是垃圾惹的禍

2019-10-22 15:54

影／高雄市副市長葉匡時宣布 高雄解除登革熱警戒

2019-10-22 15:13

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

基隆樹葬區揭幕 不造墓、立碑、留記號 北北基全免費

2019-10-23 11:32

基隆首處樹葬區崇璞園明啟用 北北基民眾免費

2019-10-22 19:14

新鶯堤外便道8.4億太龐大 蘇貞昌霸氣：這錢我替新北出

2019-10-23 13:29

北港朝天宮「染紅」？ 董事長：董事個人立場與廟方無關

2019-10-23 12:09

96歲韓粉阿嬤、書法家寫對聯 熱情歡迎韓國瑜

2019-10-22 17:58

影／7比0解聘總幹事 通霄農會惹風暴

2019-10-23 14:05

不是虧損？ 中寮龍鳳瀑布空中步道封園真正原因曝光

2019-10-23 14:09

《冷冷的心上人》紅遍部落 亞麥自嘲新專輯像超速被拍

2019-10-22 18:50

借重深耕基層接地氣 竹市議長許修睿接藍營黨部主委

2019-10-22 18:51

高雄鐵路地下化 鳳山維新橋26日起拆除陸橋

2019-10-23 10:31

新北環狀線10月25日初勘 侯友宜：通車有優惠

2019-10-23 15:52

嘉縣水上1800支監視器完工不到1年 廠商跑路

2019-10-22 23:38

150萬拾金不昧表揚獲千元禮券 清潔隊員：4年前撿6萬元

2019-10-23 12:42

逛高雄市場、夜市更好玩！高師大、市府合作市集再造

2019-10-22 19:33

高雄路竹4區 26日4萬多戶將停水21小時

2019-10-23 11:41

炸美的！屏東這座教堂 信仰與文化交織極致美

2019-10-23 15:11

北市「血汗企業」是大學？議員批：勞動局是幫凶

2019-10-22 18:28

桃園第二行政園區選址未定 市府秘書處長：無政治考量

2019-10-23 14:05

葛鬱金翻轉偏鄉！粉渣變綠能、經費投入公益食堂

2019-10-23 07:39

象鼻岩回響／侯友宜：中央不負責 市府和侯友宜負責

2019-10-23 11:08

三重人行道狗皮工程補修粗糙 婦人摔倒還骨折

2019-10-22 17:32

議員質疑媒事組人太多 柯文哲回擊：超越三權分立界線

2019-10-23 12:43

泰山水管破裂近30小時惹民怨 侯友宜要求水公司負責

2019-10-23 11:12

小吃攤徵洗碗工因性別被罰30萬 高市議員促修就服法

2019-10-22 18:55

議員：比總統府還忙？ 北市媒事組遭批人太多

2019-10-22 23:25

都審才過 大巨蛋「路型改善」啟動

2019-10-23 00:28

電子票證半價優惠 台灣好行西濱快線年底前增班

2019-10-22 17:59

金門推社會福利系統 弱勢縣民可享到府服務

2019-10-22 18:50

桃園機捷票價 侯友宜：盼再降10元

2019-10-23 14:53

全國縣市之冠！土石方再利用 金門縣府連3年拿優等

2019-10-22 19:14

金門屢傳大陸漁船擱淺汙染 縣府兵棋推演提防

2019-10-22 18:58

基隆翻轉老舊市容 改造4法獎懲並用

2019-10-23 00:23

居民淹怕了 立委邱志偉典寶溪滯洪池如期如質完工

2019-10-22 18:26

水稻保險保費 嘉義縣政府加碼補助至30%

2019-10-22 19:50

基隆300女童軍登軍艦變小記者 「在艦隊會不會暈船？」

2019-10-22 18:56

控不信任案「偷襲」 通霄農會總幹事陳情

2019-10-22 23:50

遊覽車動員參觀衝人數 桃園農博挨批如煙火秀

2019-10-23 11:02

石虎監測相機遭竊 苗縣議員韓茂賢：一定要找出真相

2019-10-23 11:35

花蓮在地店家發起 「淡季」為溝仔尾注入新生命

2019-10-22 19:55

離岸風電開發商對彰化釋善意 贊助3億多元營養午餐費

2019-10-23 16:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top