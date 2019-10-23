新住民體驗總統大選模擬投票 直呼民主可貴

2019-10-23 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／即時報導



新住民參與模擬投票。記者林保光／翻攝 分享 facebook 移民署南區事務大隊因應明年1月11日總統、副總統及立法委員選舉，今天為擁有投票權的新住民，舉辦反賄選宣導活動，並由高雄市選舉委員會模擬投、開票所的布置，讓新住民體驗投票流程。

移民署南區事務大隊高雄市第一服務站主任徐志權表示，有些新住民剛拿到身分證，因原籍國的政治、文化與我國不同，選舉制度也有所差異，為了讓他們了解我國的選舉制度，才向新住民宣導選舉相關規定並舉行模擬投票，告訴新住民們，民主政治得來不易，要珍惜手中神聖的選票。

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移民署高雄市第一服務站在反賄選宣導活動中，邀請高雄市選委會副總幹事陳寶德、組長李錫冰到場，向新住民解說賄選可能涉及的刑責和檢舉賄選的方法，並模擬投、開投票的布置，準備模擬選票、設領票處、圈票處，供新住民體驗投票流程。