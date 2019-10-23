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日本冰見市來訪 盼與高雄締結友好關係

2019-10-23 16:11聯合報 記者蔡孟妤／高雄即時報導

日本富山縣冰見市長林正之等人今拜會高雄市府，副市長葉匡時等人代表接見。雙方都盼未來能多方加強合作，林正之更提議與高雄締結友好關係，市府表示贊同。

冰見市長林正之一行下午訪高市府，由於葉匡時現身時沒有戴領帶，葉匡時致詞時說，他前幾個月訪日，注意到日本現在上班和接見外賓都沒有戴領帶，所以他今沒有戴領帶，但沒想到大家都戴了領帶，希望原諒他沒有戴領帶不禮貌。

巧的是，雙方會面結束，互贈禮物時，日方的禮物中，就有一條《忍者哈特利》的領帶。日方解釋，《忍者哈特利》的作者是冰見市人藤子不二雄A，因此帶了《忍者哈特利》的禮物來。

葉匡時也再次對哈貝吉颱風造成日本很多災害表示慰問，並表示，100多年前參與高雄開港的日本實業家淺野總一郎，就是冰見市人，高雄珍惜這段歷史淵源，也感謝淺野對高雄的貢獻。

2019年高雄國際食品展明天登場，冰見市也有參展。葉匡時也祝冰見市展覽順利圓滿，能讓更多台灣人認識冰見市的優良產品。

林正之感謝台灣和高雄民眾從311東日本大地震到哈貝吉颱風，對日本的溫暖關心。他此行會參觀高雄港及淺野總一郎留下的足跡等，希望得到收穫，也盼未來冰見和高雄有更多交流。

葉匡時說，台灣1年到日本的觀光客是450萬人次左右，日本1年到台灣的觀光客則是200萬人次左右；台灣2300萬人，從差不多4分之1到5分之1的人次遊日，但日本是1億人，遊台比例才約百分之2，從比例上看，差距更是顯著。

葉匡時說，希望未來林正之能帶更多遊客來高雄，高雄氣候很好，日本也步入老齡化社會，適合到氣候溫暖、醫療設施好的地方，而高雄是非常適合的城市；而未來雙方也可在醫療方面有所交流。

林正之說，確實台日觀光客不平等比例大，去年在台中及今年在富山縣舉辦的台日觀光高峰論壇，討論度最高的議題就是這個，日方會努力去讓更多觀光客到台灣來，坐而言不如起而行，所以他本人這次也帶觀光協會會長、觀光課長一起來高雄。

林正之並提議，為讓冰見、高雄未來交流更頻繁順暢，可考慮在高雄市內某個地區，做一些友好關係的締結、協定等，確保未來交流順暢。高市府大表贊同，並指兩市有很多類似之處，如冰見有漁港，高雄茄萣、梓官等地很適合交流，或有淺野總一郎建設足跡的鼓山區、鹽埕區也適合。葉匡時並指示市府官員後續進一步接洽連絡。

日本冰見市長林正之（左）等人拜會高市府，高雄市副市長葉匡時（右）代表接待。記者蔡...
日本冰見市長林正之（左）等人拜會高市府，高雄市副市長葉匡時（右）代表接待。記者蔡孟妤／攝影
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日本冰見市長林正之（右二）等人拜會高市府，並送了《忍者哈特利》的領帶給高雄市副市...
日本冰見市長林正之（右二）等人拜會高市府，並送了《忍者哈特利》的領帶給高雄市副市長葉匡時（右一）。記者蔡孟妤／攝影
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葉匡時忍者颱風

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