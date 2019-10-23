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高市對大林蒲遷村案疑慮仍多 11月1日中央地方再溝通

2019-10-23 16:09聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

行政院雖已核定大林蒲遷村的589億遷村經費，也確定「一坪換一坪」的方式，但預算編列方式、換土地方式、遷村基準日等內容，大林蒲居民尚不了解，高雄市副市長李四川今天在高雄市議會表示，11月1日將邀集經濟部工業局、大林蒲里長、市議員、高雄市政府相關局處面對面溝通，也讓中央知道地方的聲音。

當過行政院祕書長李四川在答覆議員陳麗娜質詢中央要逐年編列預算的方式執行大林蒲遷村計畫時表示，因不是像紅毛港遷村案以特別預算執行，他是有點擔心如果中央財政不佳時會不會影響預算編列。

議員王耀裕、陳麗娜今天在市議會都市計畫委員會工作報告及質詢時，追問大林蒲遷村計畫的執行情形，並說現在居民都在討論如果要步入遷村，房子、土地要何處理，一坪換一坪要如何換、要如何補償，但這些事，居民多不了解。

都發局長林裕益說，大林蒲遷村計畫報編之後，還有環評、可行性規畫、都計變更等3大項工作要做，行政院核定之後，經濟部還要會同高雄市政府研擬具體遷村計畫並委由高雄市政府代辦。

李四川表示，市府已排定11月1日邀請中央來聽一下地方的意見，當天邀請議員、里長、工業局、市府相關局處來溝通，然後再來看如何辦理後續工作。

根據高雄市府的了解，工業局提出的「一坪換一坪」，是指都計中的「住商用地」，農地、非住商用地不在「一坪換一坪」的規畫裡。

陳麗娜說，中央核定的589億元要按年度編列，不是編特別預算，以後如果財政困難，是不是難以編出來來執行？李四川說，沒有用特別預算，是令人擔心，按年度編這麼大的預算，可能有疑慮。

行政院雖已核定大林蒲遷村計畫，大林蒲居民對計畫仍多疑慮，高市副市長李四川邀集中央...
行政院雖已核定大林蒲遷村計畫，大林蒲居民對計畫仍多疑慮，高市副市長李四川邀集中央、地方和里長11月3再溝通。記者楊濡嘉／攝影
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高雄市李四川行政院

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