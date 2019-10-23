屏東三軍聯訓基地二重溪指揮部 斥資8.1億改建

2019-10-23 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東即時報導



海軍陸戰隊屏東三軍聯合訓練作戰基地是國軍各級部隊「下基地」必到之處，老舊營舍逐年更新，繼前年斥資4.8億元更新完成位於恆春鎮的仁壽營區、今年9月斥資7億元改建保力營區，預定111年完工，走過半世紀的車城鄉二重溪指揮部營區，也爭取到8.1億元改建，海軍陸戰隊指揮官樊傳聲今天邀地方人士參加動工儀式。

海軍陸戰隊指揮官樊傳聲指出，二重溪營區為三軍聯訓基地第3個營改工程，自民國58年接管至今，結構、設施均不符現代需求，國防部挹注預算「分年、分階段」持續推動，此次改建佔地7萬7550平方公尺，經費8億1000萬餘元，改建後可入住797人，可提高官兵住宿和生活品質，進而精實國軍戰備訓練，打造專業國軍；這是一種「傳承」，也是為了陸戰隊的永續經營發展。

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