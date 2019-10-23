屏東三軍聯訓基地二重溪指揮部 斥資8.1億改建
2019-10-23 15:40
聯合報 記者潘欣中
／屏東即時報導
海軍陸戰隊屏東三軍聯合訓練作戰基地是國軍各級部隊「下基地」必到之處，老舊營舍逐年更新，繼前年斥資4.8億元更新完成位於恆春鎮的仁壽營區、今年9月斥資7億元改建保力營區，預定111年完工，走過半世紀的車城鄉二重溪指揮部營區，也爭取到8.1億元改建，海軍陸戰隊指揮官樊傳聲今天邀地方人士參加動工儀式。
海軍陸戰隊指揮官樊傳聲指出，二重溪營區為三軍聯訓基地第3個營改工程，自民國58年接管至今，結構、設施均不符現代需求，國防部挹注預算「分年、分階段」持續推動，此次改建佔地7萬7550平方公尺，經費8億1000萬餘元，改建後可入住797人，可提高官兵住宿和生活品質，進而精實國軍戰備訓練，打造專業國軍；這是一種「傳承」，也是為了陸戰隊的永續經營發展。
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國軍在幾次的軍事演習作戰失利後，加上美國壓力，蔣中正放棄以兩棲部隊反攻大陸的國光計畫； 1966年5月，當時的海軍陸戰隊司令部奉命興建陸戰隊各團長期的陸上基地和兩棲登陸訓練場地，時任海軍陸戰隊司令于豪章中將赴恆春半島會勘，選定車城鄉為基地；1968年9月成立「恆春訓練基地指揮部」，1973年7月改為「恆春三軍聯合訓練基地指揮部」，1988年8月改為「三軍聯合作戰訓練基地指揮部」。
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