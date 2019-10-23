「駁二嬉啤派對」周末登場 搞怪扮裝萬聖乾杯

2019-10-23 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



駁二藝術特區這個周末10月26、27日下午2點至晚間9點，在大義公園舉辦「駁二嬉啤派對」。聚集20多家知名精釀啤酒品牌，以及網美最愛打卡美食攤車、原創手作攤位，歡迎大家一起發揮創意扮裝參加，活動現場還有特效化妝師的恐怖妝容服務，讓民眾可以體驗與眾不同的萬聖節。

高雄市文化局長林思伶表示，近年吹起的精釀啤酒風，反映一種追求多元多樣、實驗創新的生活態度。駁二藝術特區從去年開始規劃舉辦「嬉啤派對」，受到許多民眾的喜愛與支持，今年活動規劃上結合萬聖節扮裝，以「嬉啤派對—萬聖乾杯！」為主題。

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駁二表示，這次「駁二嬉啤派對－萬聖乾杯」活動，集結全台超過20家精釀啤酒品牌，包括今年在駁二開幕的精釀啤酒餐廳「細酌牛飲」、柏林啤酒大賽金牌「蔡氏釀酒」、透過精釀啤酒傳達台灣文化內涵「啤酒頭」、堅持使用台灣原物料「禾餘麥酒」、高雄在地品牌「高雄麥酒工房」等。各家紛紛帶出最具代表性的精釀啤酒，全台街頭的美食攤車也將在此齊聚，帶來嬉啤限定款商品。

配合萬聖節主題，現場不只駁二工作人員有特別扮裝，許多攤主也會在造型下功夫。駁二在活動兩日的下午舉辦扮裝大賽，歡迎有創意有自信的朋友們前來報名參賽。想要體驗專業扮裝的朋友們，駁二也提供了特別恐怖的服務，邀請了擅長「喪屍妝」的特殊化妝師呂泱諭現場設攤，給參與民眾最難忘的體驗。駁二並邀請到在獨立音樂界擁有大批粉絲的「拍謝少年」、高雄在地樂團「淺堤」、「慵懶計劃」及「WHALEFALL」接力演出。

駁二為提倡環保，民眾自備餐具或至「好盒器」借用環保餐具，即可至指定攤位享有優惠，借用的餐具使用完畢更可直接於攤位歸還。駁二並與「印花樂」合作，民眾可直接到現場租賃野餐墊，配上環保餐具，就可以輕鬆無負擔享受悠閒的野餐時光。園區於活動期間特別舉辦「不給糖，就搗蛋」要糖活動，讓爸媽可以帶著小孩扮裝同樂。在駁二指定店家消費滿300元，還能獲得萬聖節紀念拍貼照1張。活動詳情可上「駁二嬉啤派對-萬聖乾杯」facebook活動頁查詢https://ppt.cc/ffzi6x。