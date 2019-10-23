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高市商圈座談 葉匡時：有短中長期規畫協助發展

2019-10-23 12:10聯合報 記者蔡孟妤／高雄即時報導

高雄市政府今召開今年第2次商圈理事長座談會，副市長葉匡時說，商圈面臨嚴謹挑戰，消費者消費習慣改變，競爭管道增多，要有新思維、新方法去面對挑戰，市府願給予協助，而有些解決的規畫是短期，有些是中長期，希望大家理解。

該座談會僅開放葉匡時致詞時間，座談內容不開放。高雄長明商圈促進會理事長高金虎受訪時感嘆，長明商圈50多年來從興盛與沒落，「火快熄了」，面臨經營困境。另有商圈代表說，有反映過車位不足問題，但似乎沒下文，若不改善，再開座談也沒意義。

葉匡時致詞表示，市府希望商圈更好，傳統商圈面臨嚴謹挑戰，消費者消費習慣改變，有其他競爭型態出現，如電商、大型超市、大型商場等，都對商圈影響大，所以必須要有新的思維、新的方法去面對新的挑戰。

葉匡時說，市長韓國瑜重視商圈發展，市府舉行座談，希望多了解商圈在經營上有何困難，市府可以幫助的地方不要客氣，會盡量給予協助，而解決問題的規畫，有些是短期的，但有些是要中長期規畫，也希望大家理解，給市府一點時間。

高雄市副市長葉匡時主持高雄市商圈座談會。記者蔡孟妤／攝影
高雄市副市長葉匡時主持高雄市商圈座談會。記者蔡孟妤／攝影
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葉匡時韓國瑜

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