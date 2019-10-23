高市商圈座談 葉匡時：有短中長期規畫協助發展

2019-10-23 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／高雄即時報導



高雄市政府今召開今年第2次商圈理事長座談會，副市長葉匡時說，商圈面臨嚴謹挑戰，消費者消費習慣改變，競爭管道增多，要有新思維、新方法去面對挑戰，市府願給予協助，而有些解決的規畫是短期，有些是中長期，希望大家理解。

該座談會僅開放葉匡時致詞時間，座談內容不開放。高雄長明商圈促進會理事長高金虎受訪時感嘆，長明商圈50多年來從興盛與沒落，「火快熄了」，面臨經營困境。另有商圈代表說，有反映過車位不足問題，但似乎沒下文，若不改善，再開座談也沒意義。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

葉匡時致詞表示，市府希望商圈更好，傳統商圈面臨嚴謹挑戰，消費者消費習慣改變，有其他競爭型態出現，如電商、大型超市、大型商場等，都對商圈影響大，所以必須要有新的思維、新的方法去面對新的挑戰。